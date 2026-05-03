Internacional

Medios japoneses destacan visita de la primera ministra y papel estratégico de Vietnam

La visita de la primera ministra japonesa Takaichi Sanae a Vietnam destaca el papel estratégico del país en las cadenas de suministro, la seguridad económica y la estrategia Indo-Pacífico.

El periódico Yomiuri informa sobre las conversaciones entre el primer ministro vietnamita y su par japonesa (Foto: VNA)
El periódico Yomiuri informa sobre las conversaciones entre el primer ministro vietnamita y su par japonesa (Foto: VNA)

Tokio (VNA)- Los principales medios de comunicación de Japón acapararon el 2 de mayo la atención sobre la visita de la primera ministra Takaichi Sanae a Vietnam, especialmente el papel de Vietnam como un eslabón importante en cadenas de suministro regionales.

El diario Nikkei informó que, durante el encuentro con la primera ministra Takaichi, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recordó sus múltiples visitas a Japón antes de asumir su actual cargo, y calificó al fallecido primer ministro Shinzo Abe y a otros líderes políticos japoneses como “grandes amigos de Vietnam”.

Según Nikkei, la primera ministra Takaichi afirmó que Japón continuará impulsando la Asociación Estratégica Integral con Vietnam, al tiempo que coordinará esfuerzos para construir una región “más fuerte y próspera”.

El periódico también señaló que To Lam sigue mostrando una orientación que prioriza la diplomacia y la cooperación internacional en un contexto global marcado por múltiples incertidumbres.

Por su parte, el diario Asahi puso especial énfasis en la cooperación en materia de seguridad económica durante las conversaciones entre Takaichi y el primer ministro vietnamita Le Minh Hung. De acuerdo con el artículo, ambas partes anunciaron un documento conjunto para reforzar la cooperación en la garantía de las cadenas de suministro de energía y minerales estratégicos, con el objetivo de diversificar las fuentes de abastecimiento en medio de una creciente competencia geopolítica.

Asahi citó a la primera ministra Takaichi, quien señaló que Vietnam es un eslabón clave en la cadena de suministro regional y un socio de especial importancia para Japón. A su vez, el primer ministro Le Minh Hung expresó su deseo de promover medidas de cooperación más concretas en áreas de interés común.

El diario Yomiuri informó que ambos jefes de Gobierno también acordaron impulsar medidas de apoyo a las refinerías de petróleo de Vietnam para garantizar un suministro estable de materiales esenciales para Japón.

Según Yomiuri, este será el primer proyecto dentro de la iniciativa energética “Power Asia”, valorada en aproximadamente 100 mil millones de dólares y propuesta por la primera ministra Takaichi.

Tanto Yomiuri como Mainichi dedicaron amplia cobertura al discurso de la primera ministra Takaichi en la Universidad Nacional de Hanoi, considerándolo un hito importante en el desarrollo de una nueva fase de la estrategia "Indo-Pacífico libre y abierto" (FOIP).

Según sus análisis, Japón continúa considerando al Sudeste Asiático, en particular a Vietnam, como una zona clave en su estrategia para mantener un Indo-Pacífico libre, abierto y basado en reglas.

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La cadena de televisión NHK informó sobre el discurso de política exterior de la premier Takaichi (Foto: VNA)


Por su parte, la cadena NHK informó que, durante su intervención, la primera ministra Takaichi presentó tres prioridades principales para la nueva fase de la FOIP. En primer lugar, el fortalecimiento de la resiliencia de las cadenas de suministro de energía y materiales críticos, junto con el impulso a la investigación y el desarrollo de inteligencia artificial y la construcción de infraestructuras como cables submarinos de fibra óptica.

En segundo lugar, Japón aspira a ampliar un orden económico basado en normas, incluyendo la expansión del número de países miembros del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y el establecimiento de reglas para evitar la dependencia de un solo país en materiales esenciales.

La tercera prioridad es la seguridad, con el fortalecimiento de la cooperación con países afines mediante el marco de asistencia oficial de seguridad (OSA), destinado a mejorar las capacidades de seguridad marítima, incluido el suministro de equipamiento de defensa./.

VNA
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