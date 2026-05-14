Rusia, clave en la formación revolucionaria de Presidente Ho Chi Minh, según experto

Moscú (VNA) Al estudiar la vida y obra del Presidente Ho Chi Minh, los investigadores se enorgullecen de que Rusia fuese la cuna que formó a la élite política de Vietnam, aquellos que lucharon por un país soberano, liderado y gobernado por su pueblo.



Así lo subrayó Anatoly Sokolov, investigador del Instituto de Estudios Orientales, Academia Rusa de Ciencias, durante una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Moscú en ocasión del 136 natalicio del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo) y los 115 años de su partida al extranjero en busca del camino hacia la salvación nacional (5 de junio).



Para comprender por qué el joven Van Ba (nombre seudónimo que Ho Chi Minh utilizó en 1911) decidió ir a Europa, quizás deberían mencionar el movimiento Dong Du en el Vietnam colonial de aquella época, el cual no arrojó los resultados que los revolucionarios de entonces esperaban, comentó.



Aprendiendo de las experiencias de sus predecesores, el joven Van Ba comprendió que primero debía observar el modo de vida de otros pueblos y contemplar qué hacían para mejorar sus propias vidas, informó.



Por lo tanto, viajó a muchos países en el mundo, a través de diferentes continentes como África y América. En Francia, conoció a otros revolucionarios vietnamitas que vivían y trabajaban allí. Escribió artículos y más tarde se unió a organizaciones comunistas.



Decidió ir a la Rusia soviética siguiendo el consejo de sus camaradas y quizás la razón principal fue el éxito de la revolución socialista en la Unión Soviética, comunicó. Como resultado, llegó a la ciudad de Petrogrado, antigua Leningrado (actual San Petersburgo), donde desarrolló una intensa actividad en Rusia, detalló.



Fue también en Rusia donde concibió un futuro para el país: un Vietnam libre y justo, precisó. Se puede decir que su estancia en la Rusia soviética le proporcionó experiencia en la organización de las masas populares y el trabajo político para llevar a cabo la revolución, reiteró.



Este conocimiento resultó realmente útil porque, posteriormente, llevó a cabo con éxito la Revolución de Agosto sin la ayuda de ningún otro país, declarando el nacimiento de la República Democrática de Vietnam, el primer estado democrático popular del Sudeste Asiático, apuntó. La victoria de la Revolución de Agosto de 1945 se convirtió en un ejemplo destacado para muchos pueblos coloniales. De hecho, puede afirmarse que ese triunfo impulsó con fuerza los movimientos de liberación nacional en numerosos países.



El Presidente Ho Chi Minh fue el primer revolucionario vietnamita en visitar Rusia. Gracias a él, decenas de patriotas vietnamitas se formaron en la Unión Soviética, entre ellos figuras destacadas como Tran Phu, Le Hong Phong y Nguyen Thi Minh Khai.



Al repasar el legado del Presidente Ho Chi Minh, Sokolov destacó que fue un gran humanista, cuya vida entera estuvo imbuida de ideales humanistas.



En especial, el líder vietnamita otorgaba gran importancia a la educación, elogió. No es casualidad que uno de los primeros decretos de la República Democrática de Vietnam fuera la erradicación del analfabetismo, pues él comprendía que una nación educada podía construir una vida normal, justa y feliz, remarcó.



Por lo tanto, el pensamiento de Ho Chi Minh es, ante todo, un pensamiento humanista, puntualizó. Para él, la preocupación por las personas y la humanidad siempre ha sido y sigue siendo lo más importante, concluyó./.

VNA