Día de Vietnam en Moscú refuerza la amistad entre Vietnam y Rusia

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Moscú (VNA) – La undécima edición del “Día de Vietnam en MGIMO”, bajo el lema “Elevarse juntos”, se celebró el 30 de abril en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú (MGIMO), con la participación de cientos de estudiantes y profesores.

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Este evento anual fue organizado conjuntamente por el Centro ASEAN de MGIMO, la Asociación de Estudiantes Vietnamitas de MGIMO y la Embajada de Vietnam en Rusia, con el propósito de destacar los logros de Vietnam y fortalecer la estrecha amistad entre ambos países.

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En su discurso inaugural, Andrei Baykov, vicerrector de Investigación de MGIMO, subrayó el carácter especial de las relaciones entre Rusia y Vietnam, así como los lazos de amistad entre sus pueblos.

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Señaló que la larga historia de cooperación estrecha y entendimiento mutuo entre ambas naciones demuestra el sólido desarrollo de los vínculos bilaterales, basados en el respeto y el apoyo recíprocos. Asimismo, reafirmó que MGIMO es una institución líder en la formación de especialistas en estudios asiáticos y vietnamitas, y expresó su interés en seguir ampliando la cooperación con Vietnam, especialmente con la Universidad Nacional de Vietnam y otros socios.

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Tras la ceremonia de apertura, se llevó a cabo una conferencia con cinco sesiones de debate bajo el tema «Vietnam: 40 años después del Doi Moi (Renovación)».

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Expertos de ambos países abordaron los logros socioeconómicos de Vietnam en las últimas cuatro décadas, analizaron su política exterior y su papel en el escenario internacional, y examinaron las perspectivas de las relaciones bilaterales, en particular en ámbitos como la energía, la diplomacia cultural y el turismo, así como el papel de Moscú y Vladivostok en el impulso del comercio entre ambos países.

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Uno de los momentos más destacados fue la exposición cultural vietnamita, que captó el interés de estudiantes y profesores. El salón principal de MGIMO se transformó en un museo en miniatura, con exposiciones fotográficas y documentales sobre hitos sociopolíticos de Vietnam, además de presentar sus paisajes y rasgos culturales. Los asistentes también pudieron participar en juegos folclóricos tradicionales en distintos espacios.

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El programa concluyó con una velada musical en el auditorio principal, en la que estudiantes ofrecieron actuaciones cuidadosamente elaboradas, combinando de forma armoniosa elementos tradicionales y contemporáneos con la identidad cultural vietnamita. Las presentaciones de arte moderno también reflejaron el espíritu de integración y las aspiraciones de la juventud vietnamita que estudia en Rusia.

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En declaraciones a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Moscú, Maxim Syunnerberg, profesor asociado del Instituto de Estudios Asiáticos y Africanos de la Universidad Estatal de Moscú, destacó que el evento sobresale por integrar aspectos culturales, recreativos y académicos, manteniendo al mismo tiempo un alto nivel intelectual. A su juicio, esta combinación le otorga un valor distintivo que atrae gran interés, especialmente entre los especialistas en estudios vietnamitas en Rusia./.

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