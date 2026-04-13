Política

Vietnam y Rusia fomentan cooperación en seguridad y orden público

Vietnam y Rusia acordaron fortalecer su cooperación en seguridad, lucha antiterrorista y formación policial tras una reunión de alto nivel en Hanoi.

En la cita (Foto: VNA)
En la cita (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, general Luong Tam Quang, sostuvo hoy conversaciones con el director de la Guardia Nacional de Rusia, general Viktor Zolotov.

Durante el encuentro, Tam Quang destacó la relevancia de la visita, al subrayar que contribuye a intensificar los intercambios y a concretar medidas destinadas a fortalecer la cooperación entre ambas instituciones, en beneficio de la relación bilateral.

A su vez, Viktor Zolotov felicitó a Vietnam por sus logros en desarrollo y expresó su confianza en las perspectivas de la cooperación entre ambos países en la nueva etapa.

Ambas partes valoraron el desarrollo sostenido y amplio de los vínculos bilaterales en múltiples ámbitos, incluidos la seguridad y la aplicación de la ley, y resaltaron el papel de los contactos de alto nivel y del intercambio de delegaciones.

En el marco del Acuerdo de Cooperación firmado en Moscú en 2022, la colaboración entre el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam y la Guardia Nacional de Rusia ha continuado avanzando de forma efectiva, mediante intercambios de delegaciones y de experiencias en seguridad y orden público, lucha contra el terrorismo y disturbios, así como en formación y entrenamiento especializado.

También destacaron los resultados concretos de esta cooperación, entre ellos la participación de una delegación artística rusa en el “Festival Mundial de Bandas de Policía” celebrado en Vietnam en 2025, que contribuyó a estrechar los lazos entre ambas fuerzas.

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El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, general Luong Tam Quang, y el director de la Guardia Nacional de Rusia, general Viktor Zolotov. (Foto: VNA)


Ante los nuevos desafíos en materia de seguridad, coincidieron en la necesidad de reforzar la cooperación en la lucha contra la delincuencia transnacional y el terrorismo, así como en la garantía de la seguridad nacional y el orden social.

Asimismo, acordaron elaborar una hoja de ruta para implementar el “Programa de Acción Conjunta 2026–2028”, con el objetivo de profundizar una cooperación más sustantiva y eficaz.

Las dos partes también convinieron en intensificar el intercambio de delegaciones y la formación de personal en áreas como técnicas antiterroristas, rescate de rehenes, desactivación de explosivos, prevención de armas de destrucción masiva y protección de objetivos estratégicos, además de ampliar la cooperación en tecnología y equipamiento.

Al término de las conversaciones, firmaron el “Programa de Acción Conjunta 2026–2028”, que establece un marco para impulsar una cooperación cada vez más práctica y efectiva entre ambas instituciones./.

VNA
#Luong Tam Quang #Viktor Zolotov #Guardia Nacional de Rusia #Rusia
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