Política

Nuevas líneas de cooperación impulsan las relaciones Vietnam–Rusia

Vietnam y Rusia exploran cooperación flexible en economía, tecnología y transporte, reforzando su asociación estratégica ante cambios geopolíticos.

En el evento. (Fuente: VNA)
En el evento. (Fuente: VNA)

Moscú (VNA) - Vietnam y Rusia exploran nuevas líneas de cooperación más flexibles y estratégicas para fortalecer sus vínculos bilaterales, según expertos reunidos en una mesa redonda dedicada a analizar los resultados del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV).

El evento, organizado el 10 de abril en el Centro Cultural Rusia–Vietnam de la Universidad Pedagógica Estatal Herzen de Rusia, reunió a académicos y expertos de ambos países.

Durante el encuentro, los participantes destacaron el surgimiento de nuevos “vectores de cooperación”, caracterizados por modelos de colaboración más flexibles y adaptados al actual contexto geopolítico. En un escenario en el que los canales tradicionales enfrentan obstáculos derivados de sanciones y limitaciones financieras y de pagos, ambas partes están buscando mecanismos de cooperación más pragmáticos y eficaces.

Estas nuevas orientaciones incluyen la diversificación de los modelos de cooperación, el desarrollo de soluciones de pago alternativas, el aprovechamiento de marcos multilaterales y el impulso de la participación del sector privado.

Paralelamente, la cooperación se expande hacia sectores con alto potencial, como la salud, la biotecnología, la educación de calidad y la infraestructura de transporte, incluidos los corredores intermodales euroasiáticos y proyectos conjuntos en ferrocarriles, sistemas de metro y obras subterráneas, considerados menos vulnerables a la volatilidad geopolítica y con beneficios a largo plazo.

En el contexto del giro estratégico de Rusia hacia la región de Asia-Pacífico y la creciente integración internacional de Vietnam, este último es visto cada vez más como un puente clave para conectar a Rusia con el Sudeste Asiático, lo que podría elevar el valor estratégico de las relaciones bilaterales y abrir nuevas oportunidades de cooperación.

Durante el evento, el profesor Andrey Vassoevich, del Centro Cultural Rusia–Vietnam, subrayó la necesidad de traducir las orientaciones del XIV Congreso del PCV en programas y proyectos concretos.

Por su parte, el doctor Nguyen Quoc Hung, director del Fondo “Tradición y Amistad” para la Cooperación Rusia–Vietnam, afirmó que la cultura, la educación y la ciencia y tecnología constituyen pilares fundamentales para sostener los vínculos a largo plazo, y destacó que las orientaciones del Congreso aportarán un nuevo impulso a la asociación estratégica integral.

Asimismo, Vyacheslav Kalganov, vicepresidente del Comité de Relaciones Exteriores de San Petersburgo, destacó el dinamismo creciente de Vietnam y su papel cada vez más relevante en el escenario global.

Anunció que la Semana de Vietnam en San Petersburgo se celebrará anualmente a partir de mayo de 2026, con actividades culturales y diplomáticas, y confirmó que Vietnam será el país socio en la XXI Feria Internacional del Libro de San Petersburgo./.

VNA
#Vietnam #Rusia #cooperación
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