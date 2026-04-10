Inauguran exposición “Vuelo Soyuz-37: Símbolo de la cooperación espacial Vietnam – Rusia”

Hanoi (VNA)- La exposición “Vuelo Soyuz-37: Símbolo de la cooperación espacial Vietnam – Rusia” se inauguró hoy en el Espacio de presentación del Patrimonio Documental Mundial de Vietnam y los archivos nacionales destacados en Hanoi.



El evento fue organizado por la Oficina de Archivos y Documentos del Estado, del Ministerio del Interior, en colaboración con la Embajada de Rusia en Vietnam, el Archivo Estatal de Rusia, el Archivo de la Academia Rusa de Ciencias, el Museo de Historia Militar de Vietnam y el Museo de Defensa Aérea - Antiaérea.



La muestra presenta una gran cantidad de documentos, imágenes, películas de archivo y objetos representativos que recrean el viaje del vuelo Soyuz-37, desde la selección y el entrenamiento hasta la ejecución de la misión y el regreso.



Muchos de estos documentos se publican por primera vez, junto con recuerdos vinculados al vuelo, incluidos objetos que el teniente general y héroe de las Fuerzas Armadas Populares de Vietnam, Pham Tuan, llevó consigo durante su viaje al espacio.



Este evento se organiza para conmemorar el 65.º aniversario del primer vuelo humano al espacio (12 de abril de 1961 - 2026). El vuelo Soyuz-37 de 1980 marcó la primera vez que un vietnamita, junto con un cosmonauta soviético, realizaba una misión en el espacio, convirtiéndose en un símbolo de la amistad y cooperación entre Vietnam y la antigua Unión Soviética, ahora Rusia.



El representante del Archivo Estatal de Rusia, Efimenko Andrey Ruslanovich, subrayó el significado del programa Intercosmos y las tripulaciones internacionales, destacando que el vuelo Soyuz-37 con el cosmonauta Viktor Gorbatko y el piloto Pham Tuan es un hito ejemplar que refleja la confianza y la cooperación entre ambas naciones.



La exposición no solo tiene un valor histórico, sino que también contribuye a la valorización de los archivos, sirviendo para la investigación, la educación sobre tradiciones y el fortalecimiento del entendimiento mutuo entre los dos países.



El embajador de Rusia en Vietnam, Gennady Bezdetko, afirmó que el evento tiene un significado especial en el Año de Cooperación Científica y Educativa entre Rusia y Vietnam, y destacó que el vuelo de Yuri Gagarin en 1961 y la misión Soyuz-37 en 1980 son hitos importantes en el viaje de la humanidad para conquistar el espacio.



En la exposición, el teniente general Pham Tuan interactuó con el público, compartiendo su experiencia en el vuelo espacial y firmando libros.



Los asistentes también pudieron escuchar un mensaje de los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS), subrayando el papel de la cooperación en la exploración espacial.



La exposición permanecerá abierta al público de forma gratuita hasta el 10 de junio de 2026./.

VNA