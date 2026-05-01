Ciudad Ho Chi Minh deslumbra con fuegos artificiales para conmemorar el 51.º aniversario de la reunificación nacional

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El cielo de Ciudad Ho Chi Minh se iluminó con espectaculares fuegos artificiales, lanzados simultáneamente desde ocho puntos la noche del 30 de abril, en celebración del 51.º aniversario de la Liberación del Sur y la Reunificación Nacional (30 de abril de 1975).





Este año, la urbe organizó espectáculos pirotécnicos en tres ubicaciones de gran altitud y cinco de baja altitud, distribuidas por toda la urbe ampliada tras la fusión con las provincias de Ba Ria-Vung Tau y Binh Duong, con el objetivo de servir tanto a residentes como a visitantes durante las festividades.





Los espectáculos de gran altitud se realizaron en la entrada del túnel del río Saigón (barrio de An Khanh), en el nuevo centro urbano (barrio de Binh Duong) y en la plaza del parque Ba Ria (barrio de Ba Ria).

Las exhibiciones de fuegos artificiales de gran altura tuvieron lugar en la entrada del túnel del río Saigón (barrio de An Khanh) (Foto: VNA)

Por su parte, los cinco puntos de baja altitud incluyeron el sitio histórico de los túneles de Cu Chi (comuna de An Nhon Tay), el Parque Cultural Dam Sen (barrio de Binh Thoi), la zona de la torre IFC de Saigon Marina (barrio de Sai Gon), el área de la villa Kim Long, cerca del puente de Rach Dia (comuna de Nha Be), y el área turística costera Can Gio - Vinhomes Green Paradise (comuna de Can Gio).





Los fuegos artificiales tuvieron una duración de 15 minutos en la mayoría de los lugares, salvo en Can Gio, donde el espectáculo se extendió por cinco minutos. Las exhibiciones cautivaron a decenas de miles de residentes y visitantes, que se congregaron para disfrutar del ambiente festivo.





Durante el feriado del 30 de abril al 1 de mayo, tanto locales como turistas en Ciudad Ho Chi Minh pueden elegir entre una amplia variedad de programas culturales y artísticos. Además de la noche de fuegos artificiales, se celebran numerosas presentaciones gratuitas y eventos culturales, incluidos espectáculos inaugurales en el circo Phu Tho y en el teatro polivalente (el 30 de abril y el 1 de mayo), con actos circenses y funciones de marionetas presentadas por primera vez.





Mientras tanto, el Teatro Tran Huu Trang de "Cai Luong" (teatro reformado - uno de los géneros teatrales tradicionales de Vietnam) ha retomado la reconocida obra "Khach san Hao Hoa" (Hotel Caravelle), y también se ofrece un espectáculo de música acuática en el Parque Ly Thai To.





Asimismo, se desarrollan otras presentaciones en el Parque Cultural Suoi Tien, el parque central de la nueva área urbana (barrio de Binh Duong), la plaza del parque Ba Ria y el Zoológico y Jardín Botánico de Saigón. /.



