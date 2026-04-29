Sociedad

Presidente del Parlamento vietnamita rinde homenaje a mártires en provincia de An Giang

Con motivo del 51.º aniversario del Día de la Liberación del Sur y la Reunificación Nacional (30 de abril), el miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, rindió hoy homenaje a los héroes mártires y personas con méritos revolucionarios en la provincia sureña de An Giang.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, entrega obsequios a soldados y personas con méritos revolucionarios en la provincia de An Giang. (Foto: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, entrega obsequios a soldados y personas con méritos revolucionarios en la provincia de An Giang. (Foto: VNA)

An Giang, Vietnam (VNA)- Con motivo del 51.º aniversario del Día de la Liberación del Sur y la Reunificación Nacional (30 de abril), el miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, rindió hoy homenaje a los héroes mártires y personas con méritos revolucionarios en la provincia sureña de An Giang.

El titular del Legislativo y la delegación que lo acompañó ofrecieron respetuosamente flores e incienso, expresando su infinita gratitud y profundo reconocimiento por las grandes contribuciones y sacrificios de las generaciones anteriores por la independencia, la libertad de la Patria y la felicidad del pueblo.

En el libro de visitas, Thanh Man manifestó su emoción al rendir homenaje en el Templo conmemorativo a los caídos, lugar que concentra la esencia de la tradición revolucionaria firme e indomable y conserva los recuerdos sagrados de los enormes sacrificios de las generaciones pasadas por la independencia y la libertad del país.

Subrayó que se trata de una obra de gran significado político, histórico y humano, fruto del esfuerzo de muchas generaciones, un espacio solemne de gratitud donde se honra a los antepasados, a las Madres Heroínas de Vietnam, a los héroes mártires y a quienes han contribuido a la revolución.

Instó a An Giang a preservar y promover el valor de este sitio conmemorativo, para que se convierta verdaderamente en un “lugar emblemático” para la educación en la tradición revolucionaria, fortaleciendo el patriotismo, la voluntad de autosuperación y el deseo de contribuir de las generaciones presentes y futuras.

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El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, rinde homenaje a los héroes mártires y personas con méritos revolucionarios en la provincia sureña de An Giang. (Fuente: VNA)



De este modo, añadió, se continuará promoviendo la gran unidad nacional, superando todas las dificultades y desafíos, y construyendo una provincia de An Giang cada vez más desarrollada, junto con todo el país avanzando firmemente hacia una nueva era de prosperidad y fortaleza.

El presidente de la Asamblea Nacional entregó 50 obsequios a veteranos heridos, enfermos de guerra y personas con méritos revolucionarios en la localidad.

En la misma mañana, Thanh Man visitó también a la familia de Bui Van Truyen, veterano herido de guerra de categoría 3/4 afectado por la agente naranja, y a Tran Thuy Can, esposa de un mártir, en el barrio de Rach Gia.

Durante las visitas, expresó su interés por la salud y las condiciones de vida de los veteranos y las familias beneficiarias de políticas sociales, y reafirmó que el Partido, el Estado y el pueblo siempre recuerdan las grandes contribuciones y sacrificios de quienes participaron en la lucha por la liberación nacional, la reunificación del país y la defensa de la Patria.

Asimismo, sostuvo su deseo de que los veteranos y las familias con méritos revolucionarios continúen siendo un apoyo espiritual, alentando a sus descendientes a promover la tradición revolucionaria y contribuir a la construcción de una patria cada vez más próspera y hermosa./.

VNA
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