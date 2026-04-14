Lanzan plataforma nacional de intercambio de empleo para conectar la oferta y la demanda laboral

Hanoi (VNA) – El Ministerio del Interior lanzó oficialmente hoy la plataforma nacional de intercambio de empleo en vieclam.gov.vn, marcando un paso importante hacia la construcción de un mercado laboral digital en Vietnam.



Se espera que esta plataforma mejore la conexión entre los buscadores de empleo y los empleadores, contribuyendo a un mercado laboral más moderno, transparente, flexible y eficiente. Asimismo, permitirá elevar la calidad de los servicios de empleo, fortalecer la seguridad social y respaldar el desarrollo socioeconómico sostenible.



La iniciativa forma parte de los esfuerzos por implementar las políticas del Partido y del Gobierno en materia de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, en particular la Resolución del Buró Político n.º 57-NQ/TW y la Resolución del Gobierno n.º 71/NQ-CP. El Ministerio encargó al Departamento de Empleo coordinarse con los organismos pertinentes y con el Grupo de Correos y Telecomunicaciones de Vietnam para desarrollar y perfeccionar el sistema, garantizando la conectividad de datos y la seguridad de la información antes de su puesta en marcha.



El viceministro del Interior, Nguyen Manh Khuong, señaló que la fuerza laboral de Vietnam alcanza los 53,6 millones de personas, lo que constituye un recurso clave para el proceso de industrialización y modernización del país. Actualmente, Vietnam cuenta con cerca de un millón de empresas en funcionamiento, decenas de miles de cooperativas y más de seis millones de negocios familiares, lo que genera una demanda de empleo amplia y diversa.



Se prevé que la plataforma modernice los procesos de contratación y búsqueda de empleo mediante el uso de datos digitales e identidades verificadas, contribuyendo así a reducir los costes de transacción, optimizar la asignación de recursos humanos y fomentar un mercado laboral más dinámico y sostenible.



El ministro del Interior, Do Thanh Binh, destacó que el sistema ha sido desarrollado de forma integral y rigurosa, cumpliendo plenamente con los requisitos de integración de datos, conectividad y seguridad de la información.



Subrayó que la plataforma no solo representa un avance tecnológico, sino también una muestra del enfoque proactivo y decidido del ministerio en materia de transformación digital. Su lanzamiento se produce poco después de que la Asamblea Nacional completara la designación de los principales cargos del Gobierno, lo que refleja el firme compromiso con la reforma.



El funcionario hizo un llamamiento a las autoridades locales, los centros de empleo, las empresas y los trabajadores para que participen activamente en la plataforma y la utilicen de manera efectiva. Destacó que tanto las empresas como los trabajadores son actores clave para garantizar su eficacia y sostenibilidad.



Diseñada como una infraestructura digital unificada que conecta los niveles central y local, la plataforma permite a los usuarios crear perfiles, buscar y postularse a empleos, así como participar en ferias laborales en línea. Además, incorpora herramientas de inteligencia artificial capaces de sugerir oportunidades laborales acordes con las habilidades y la experiencia de cada usuario.



Para los empleadores, el sistema facilita la reducción de costes y tiempos de contratación al ofrecer acceso a una base de datos nacional de talento. También contribuye a una mejor gestión del mercado laboral al estandarizar la información y permitir a las autoridades monitorear con mayor eficacia las tendencias de la fuerza laboral./.

VNA