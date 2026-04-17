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Vietnam y Hungría impulsan cooperación en aplicación de IA en sector judicial

Un seminario en Budapest analiza la aplicación de la inteligencia artificial para optimizar juicios y mejorar la transparencia judicial en Vietnam.

El seminario científico titulado “La Inteligencia Artificial en el sistema judicial y de tribunales: Experiencias de la Unión Europea y aplicaciones para Vietnam”. (Foto: VNA)
El seminario científico titulado “La Inteligencia Artificial en el sistema judicial y de tribunales: Experiencias de la Unión Europea y aplicaciones para Vietnam”. (Foto: VNA)

Budapest (VNA) - La Embajada de Vietnam en Hungría, en colaboración con la Asociación de Intelectuales Vietnamitas en este país, organizó un seminario científico titulado “La Inteligencia Artificial (IA) en el sistema judicial y de tribunales: Experiencias de la Unión Europea (UE) y aplicaciones para Vietnam”.

El evento, celebrado el 16 de abril, reunió a expertos en ciencia, tecnología e IA de Hungría y diversas naciones europeas, así como a investigadores vietnamitas residentes tanto dentro como fuera del país.

Durante su intervención, el embajador de Vietnam en Hungría, Bui Le Thai, destacó que el seminario se alinea con la Resolución 57 del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre el desarrollo de la ciencia, tecnología, innovación y transformación digital nacional. En este marco estratégico, la IA se identifica como una tecnología central con un impacto profundo en múltiples áreas, incluyendo la administración de justicia.

El diplomático reafirmó el compromiso de la Embajada de actuar como puente para conectar el conocimiento y fortalecer la cooperación tecnológica entre Vietnam, Hungría y sus socios europeos, aprovechando el potencial de la comunidad intelectual vietnamita en el extranjero.

Los expertos intercambiaron experiencias sobre cómo la IA puede optimizar el procesamiento de información, mejorar la eficiencia de los juicios y aumentar la transparencia y el acceso ciudadano a la justicia.

Asimismo, los debates resaltaron la necesidad de construir marcos legales y estándares éticos sólidos que garanticen un equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección de los derechos humanos.

Al concluir el encuentro, el embajador Bui Le Thai afirmó que las ponencias ofrecieron una visión integral sobre los retos y oportunidades de la IA, no solo en el ámbito judicial sino también para el desarrollo socioeconómico general.

Subrayó la importancia de la cooperación internacional en la transferencia de tecnología y la formación de políticas, asegurando que Vietnam continuará impulsando iniciativas concretas en ciencia e innovación para servir al proceso de transformación digital del país./.

VNA
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