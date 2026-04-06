Vietnam refuerza su estrategia de desarrollo basada en datos y tecnología

Hanoi (VNA) - Vietnam avanza en su estrategia de desarrollo basada en la ciencia, la tecnología y la transformación digital, consideradas pilares fundamentales para impulsar el crecimiento en la nueva etapa del país, en el marco de la implementación de la Resolución No. 57-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista.



Bajo la dirección del Comité Central del Partido, el proceso de transformación digital se ha extendido con fuerza desde el nivel central hasta las localidades, con especial énfasis en la reforma administrativa orientada a elevar la satisfacción de ciudadanos y empresas.



Un paso relevante en este proceso fue la firma, el pasado 4 de abril, de un reglamento de coordinación interministerial entre los ministerios de Seguridad Pública, de Justicia y de Ciencia y Tecnología, destinado a fortalecer la simplificación de los procedimientos administrativos y desarrollar de forma integrada las plataformas nacionales de datos.



En el ámbito judicial, la cartera de Justicia puso recientemente en funcionamiento la Plataforma digital de Ejecución de Sentencias Civiles, que incorpora inteligencia artificial (IA) para modernizar la gestión y avanzar hacia un modelo de gobernanza basado en datos.



El Centro de Monitoreo y Operación Inteligente (IOC) de la Ejecución de Sentencias Civiles de Ciudad Ho Chi Minh es el primer centro de este tipo en el sector de ejecución de sentencias civiles en todo el país. (Foto: VNA)



A nivel local, varias provincias y ciudades están impulsando iniciativas innovadoras. La ciudad de Hue, por ejemplo, lidera el desarrollo de la seguridad social digital mediante la integración de cuentas de bienestar en la aplicación VNeID, lo que facilita pagos electrónicos y permite extender los servicios incluso a comunidades de zonas montañosas gracias al apoyo de las fuerzas de seguridad.



En el extremo sur del país, la provincia de Ca Mau también destaca por su enfoque estratégico al considerar los datos como un activo estatal clave. En colaboración con empresas tecnológicas internacionales como Dell Technologies y AMD, la localidad ha desarrollado soluciones basadas en IA y centros de almacenamiento seguro para optimizar la gestión pública y reforzar la protección de la información gubernamental frente a ciberamenazas.



En la capital, Hanoi, la gestión urbana ha dado un paso significativo con la implementación de sistemas de cámaras inteligentes con IA para el control del tráfico. Desde marzo de 2026, estas tecnologías han permitido procesar más de 7.300 infracciones gracias a un sistema que opera las 24 horas y facilita la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad.



Paralelamente, Vietnam explora nuevas áreas de crecimiento, como la llamada “economía de baja altitud”. La provincia norteña de Dien Bien ha sido seleccionada para desarrollar un proyecto piloto que utiliza vehículos aéreos no tripulados (UAV) en actividades logísticas y de gestión social, con vistas a establecer un marco legal para este sector emergente.



En la misma línea, la provincia sureña de Tay Ninh ha definido una hoja de ruta hasta 2030 que prioriza el desarrollo de 59 tecnologías avanzadas, incluida la construcción de un complejo tecnológico dedicado a los UAV en cooperación con socios estratégicos como CT Group y Real-Time Robotics, con el objetivo de fortalecer el ecosistema de alta tecnología en la región sudeste del país./.