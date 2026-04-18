Hanoi impulsa innovación tecnológica y economía creativa hasta 2035

Hanoi (VNA)- Hanoi promueve la aplicación de tecnologías modernas en sectores económicos estratégicos, desarrollando el turismo inteligente y la industria digital, mediante el Plan 109/KH-UBND hasta 2035, considerado un paso estratégico para consolidar su papel pionero en la era digital.

El plan concreta el objetivo de convertir la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital en el principal motor de crecimiento, en línea con la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político. Sobre la base de avances existentes, Hanoi identifica tres sectores prioritarios: la industria cultural, el turismo (especialmente el cultural) y la industria tecnológica digital.

Esta orientación refleja la transición de un modelo de crecimiento basado en recursos y mano de obra hacia otro sustentado en el conocimiento, la creatividad y la tecnología. En este esquema, la tecnología digital actúa como base, la industria cultural genera contenidos y el turismo canaliza y difunde el valor.

Los turistas internacionales experimentan el escaneo de códigos QR para conocer información sobre el destino, un elemento destacado en la aplicación de la transformación digital en el turismo. (Fuente: VNA)

En la práctica, los tres sectores ya han comenzado a aplicar tecnología. Actividades como proyecciones de mapping 3D, realidad virtual y espacios artísticos digitales en Hoan Kiem, Ho Tay y museos han renovado la forma de acercarse al patrimonio, aumentando la interactividad. No obstante, su implementación sigue siendo fragmentada, lo que exige un enfoque más sistemático, con una hoja de ruta clara y tecnologías clave definidas.

En turismo, la innovación responde a la creciente demanda de experiencias personalizadas y servicios digitales. Por su parte, la industria tecnológica digital se perfila como un “factor palanca”, con el objetivo de pasar de la subcontratación al desarrollo de productos “Hechos in Vietnam” e integrarse más profundamente en las cadenas de valor globales.

Para materializar estos objetivos, la ciudad impulsa una implementación coordinada, alineada con las necesidades de cada sector. El Departamento de Ciencia y Tecnología actúa como organismo coordinador, en colaboración con otras entidades para diseñar políticas y definir tareas por fases.

Cabe destacar el papel de universidades e institutos de investigación como núcleo del desarrollo tecnológico y del conocimiento. Propuestas como la aplicación de inteligencia artificial, macrodatos, digitalización del patrimonio y formación de recursos humanos “HeritageTech” se consideran acordes con la orientación estratégica.

La participación conjunta de instituciones académicas, empresas y organismos públicos está dando forma a un ecosistema de innovación, en el que el Estado desempeña un papel facilitador, mientras que empresas y centros de investigación lideran la implementación, impulsando nuevos motores de crecimiento y reforzando el rol pionero de Hanoi en la economía creativa./.