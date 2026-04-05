Reglas contra el fraude en línea

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Vietnam aprueba plan para implementar acuerdo de ciencia - tecnología con Francia
Vietnam aprueba un plan para implementar el acuerdo de ciencia, tecnología e innovación con Francia, fortaleciendo la cooperación bilateral.
Provincia de Tay Ninh impulsa innovación y transformación digital con plan estratégico hacia 2026
La provincia de Tay Ninh avanza en una estrategia integral para fomentar la ciencia, la innovación y la transformación digital, alineada con la Resolución 57-NQ/TW.
Vietnam amplía cobertura 5G y avanza hacia tecnología 6G
Vietnam expande la red 5G, impulsa su comercialización y se prepara para la 6G, fortaleciendo su infraestructura digital y economía tecnológica.
Vietnam perfecciona mecanismo de propiedad intelectual para tecnologías estratégicas
Vietnam promueve la propiedad intelectual como motor para llevar la innovación al mercado y reducir la brecha entre investigación y comercialización.
Vietnam garantiza competencia equitativa entre proveedores de telecomunicaciones
Los usuarios en Vietnam podrían comenzar a experimentar el servicio de Internet satelital Starlink a partir de mediados de 2026.
Reservas estratégicas de petróleo, clave para la seguridad energética de Vietnam
Ante la volatilidad persistente de los mercados energéticos globales, agravada por las tensiones en Medio Oriente, Vietnam enfrenta crecientes desafíos para asegurar un suministro estable de combustibles.
La juventud impulsa la innovación en la nueva era de desarrollo
La juventud vietnamita lidera innovación y transformación digital, clave para el desarrollo sostenible en la nueva etapa del país.
Vietnam impulsa ciencia y tecnología con resultados medibles
Tras más de un año de implementación de la Resolución No. 57-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, diversos sectores y localidades de Vietnam han logrado concretar esta estrategia mediante reformas institucionales y resultados medibles.
Vietnam prioriza desarrollo de tecnologías estratégicas para resolver problemas prácticos
El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, subrayó hoy que el avance tecnológico no puede ser un fin en sí mismo, sino que debe diseñarse específicamente para abordar los desafíos reales y las misiones políticas del país.
Vietnam urge a desarrollar ciencia-tecnología y promover transformación digital
El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, encabezó hoy la segunda sesión del año del Comité directivo del Gobierno para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y el Proyecto 06, destinado al desarrollo de aplicaciones para datos de población, identificación y autenticación electrónica.
Vietnam apuesta por la economía de IA como nuevo motor de crecimiento
Vietnam apuesta por la economía de inteligencia artificial y los datos como nuevo motor de crecimiento, con una estrategia nacional que busca impulsar la productividad y la innovación hasta 2045.
Vietnam e India impulsan cooperación en tecnología de la información
VINASA y SEPC firman acuerdo para fortalecer cooperación en tecnología, servicios digitales y comercio entre Vietnam e India.
Vietnam refuerza lazos con Alemania en tecnología e innovación
El viceprimer ministro vietnamita, Nguyen Chi Dung, al frente de una delegación de alto nivel del Gobierno, realizó del 22 al 25 del presente mes una visita de trabajo a Alemania.
Empresas vietnamitas buscan oportunidad en mercado tecnológico de la India
Una delegación de Vietnam, integrada por representantes de la Asociación de Empresas Electrónicas de Vietnam (VEIA), la Asociación de Software y Servicios de Tecnología de la Información de Vietnam (VINASA) y unas 30 compañías de estos sectores, participó en la Exposición IndiaSoft Expo 2026 en Nueva Delhi.
Vietnam busca potenciar la medicina nuclear mediante la inteligencia artificial y la experiencia europea
En el marco del impulso global para integrar la inteligencia artificial (IA) al sector sanitario, el aprendizaje de las experiencias internacionales, especialmente de Europa, se considera una prioridad estratégica para Vietnam.
Vietnam y Alemania fortalecen cooperación en innovación y emprendimiento
Vietnam y Alemania impulsan cooperación en innovación y emprendimiento con acuerdo entre NIC y TU Berlin para apoyar startups.
FPT entre los 35 principales proveedores de servicios de desarrollo de aplicaciones de IA
El conglomerado tecnológico vietnamita FPT es reconocido entre los 35 líderes globales en servicios de IA por Everest Group, destacando su capacidad en desarrollo y soluciones empresariales.
Vietnam refuerza desarrollo de energía atómica con fines pacíficos
El viceprimer ministro vietnamita, Nguyen Chi Dung, firmó la Decisión n.º 438/QD-TTg, por la que se aprueba la Estrategia para el Desarrollo y la Aplicación de la Energía Atómica con Fines Pacíficos hasta 2035, con visión hacia 2050.
Vietnam y la India fortalecen conexión electrónica e informática
Un foro para empresas electrónicas y de tecnología de la información de Vietnam y la India se llevó a cabo con éxito en la capital de Nueva Delhi, organizado por la embajada vietnamita en esta capital en colaboración con socios relevantes.
Localidades vietnamitas concretan Resolución 57 con proyectos de innovación y transformación digital
Localidades de Vietnam avanzan en ciencia, tecnología e innovación con la Resolución 57, impulsando la economía digital y el desarrollo sostenible.