Cie-Tec

Reglas contra el fraude en línea

Con el acelerado avance de la tecnología, se estima que en 2026 la ciberdelincuencia recurrirá cada vez más a la inteligencia artificial (IA), utilizando deepfakes, clonación de voz y avatares virtuales para suplantar identidades de manera sofisticada, ya sea mediante videos falsos o haciéndose pasar por funcionarios y familiares. Frente a este escenario, la prevención exige no solo verificar la información, sino también aplicar procesos de autenticación estrictos.

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Transformación digital

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