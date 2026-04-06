Vietnam registra más de 14,97 millones de hectáreas de bosque

El 15 de marzo de 2026 tendrán lugar las elecciones a los diputados de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y a los Consejos Populares para el período 2026-2031. De acuerdo con las regulaciones, el proceso de votación comenzará a las 7:00 y finalizará a las 19:00 del mismo día. Dependiendo de la situación local, los equipos electorales pueden decidir comenzar la votación antes, pero no antes de las 5:00, o terminarla más tarde, pero no después de las 21:00 de la misma jornada.