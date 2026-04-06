Vietnam registra más de 14,97 millones de hectáreas de bosque

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Reglas contra el fraude en línea
Con el acelerado avance de la tecnología, se estima que en 2026 la ciberdelincuencia recurrirá cada vez más a la inteligencia artificial (IA), utilizando deepfakes, clonación de voz y avatares virtuales para suplantar identidades de manera sofisticada, ya sea mediante videos falsos o haciéndose pasar por funcionarios y familiares. Frente a este escenario, la prevención exige no solo verificar la información, sino también aplicar procesos de autenticación estrictos.
Medidas urgentes para subsanar deficiencias en lucha contra pesca ilegal
La Oficina del Gobierno emitió el Aviso No. 159/TB-VPCP, que incluye las conclusiones del viceprimer ministro Tran Hong Ha sobre las tareas y soluciones urgentes para subsanar deficiencias, conforme a las recomendaciones de la Comisión Europea en materia de lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).
Hanoi: Cámaras con IA detectan más de 19.300 infracciones
Según la Policía de la Ciudad de Hanoi, tras tres meses de funcionamiento, el sistema de casi 2.000 cámaras con IA en Hanói ha detectado y procesado más de 19.300 infracciones de seguridad vial, lo que ha contribuido a aliviar gradualmente la congestión del tráfico en la capital.
Algunos indicadores específicos para el desarrollo de Hanoi
El 17 de marzo de 2026, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, firmó la Resolución No. 02-NQ/TW del Buró Político sobre la "Construcción y desarrollo de Hanoi en la nueva era", que establece metas específicas para el período 2026-2030.
Cinco enfoques para el desarrollo de Hanoi en el próximo periodo
El 17 de marzo de 2026, el secretario general del Partido, To Lam, firmó y promulgó la Resolución 02-NQ/TW del Buró Político sobre "Construir y desarrollar Hanoi en la nueva era". Con base en una evaluación de la situación actual de Hanoi en los últimos años, la Resolución establece cinco orientaciones de desarrollo para la capital en el próximo período.
10 rostros jóvenes destacados de Vietnam en 2025
Jóvenes vietnamitas destacados fueron reconocidos por sus contribuciones en ámbitos clave como la educación, la investigación científica, la cultura y el arte, así como en los negocios, el emprendimiento y la defensa nacional, entre otros sectores.
Xuan Thuy, Parque Patrimonio de la ASEAN
Reconocido por sus humedales costeros y su rica biodiversidad, el Parque Xuan Thuy alberga numerosas especies de aves acuáticas raras y en peligro. Este título impulsa oportunidades de desarrollo sostenible y refuerza el compromiso con la conservación de su patrimonio natural.
Vietnam registra récord de IED ejecutada en primer bimestre de 2026
La inversión extranjera directa (IED) ejecutada en Vietnam durante el primer bimestre de 2026 se estimó en 3,21 mil millones de dólares, el nivel más alto registrado para este período en los últimos cinco años, lo que representa un aumento interanual del 8,8%.
Número de nuevas empresas en Vietnam aumentó 70,7%
En los dos primeros meses de 2026 se crearon cerca de 35.500 nuevas empresas en todo Vietnam, lo que representa un aumento del 70,7% en comparación con el mismo lapso del año anterior.
Vietnam aumenta en 18,1% la llegada de turistas internacionales en dos primeros dos meses del año
En los dos primeros meses de 2026, el número de visitantes internacionales a Vietnam aumentó un 18,1%.
Gobierno adopta soluciones urgentes para garantizar la seguridad energética
Ante las complejas evoluciones del conflicto militar en Medio Oriente desde el 28 de febrero, el Gobierno de Vietnam ha implementado soluciones urgentes para garantizar la seguridad energética.
Inversión de Vietnam en el exterior aumenta 2,3 veces
Vietnam registró más de 540 millones de dólares en inversión en el extranjero en los dos primeros meses de 2026, más del doble que en el mismo período del año anterior
Transformación digital electoral: Presentan mapa interactivo para votantes de Hanoi
Con el fin de promover la divulgación y la aplicación de la transformación digital en las tareas electorales, el Comité del Frente de la Patria de Vietnam en Hanoi ha presentado el "Mapa digital de información sobre las elecciones de diputados a la XVI Asamblea Nacional y diputados al Consejo Popular de Hanoi para el período 2026-2031". El mapa digital contribuye a impulsar la aplicación de las tecnologías de la información y la transformación digital en el servicio a los votantes en la localidad.
Horario de votación para Elecciones del 15 de marzo de 2026 en Vietnam
El 15 de marzo de 2026 tendrán lugar las elecciones a los diputados de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y a los Consejos Populares para el período 2026-2031. De acuerdo con las regulaciones, el proceso de votación comenzará a las 7:00 y finalizará a las 19:00 del mismo día. Dependiendo de la situación local, los equipos electorales pueden decidir comenzar la votación antes, pero no antes de las 5:00, o terminarla más tarde, pero no después de las 21:00 de la misma jornada.
Objetivos e indicadores de Vietnam sobre medio ambiente para el quinquenio 2026-2030
La Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam establece varios objetivos en materia ambiental para el período 2026-2030, entre ellos: mantener la cobertura forestal en el 42%, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 8% y un 9%, y tratar y reutilizar entre el 65% y el 70% de las aguas residuales en las cuencas hidrográficas.
Resolución del XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam: Objetivos de desarrollo
La Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam establece los siguientes objetivos de desarrollo: mantener un entorno pacífico y estable; lograr un desarrollo nacional rápido y sostenible; y defender firmemente la Patria...
Vietnam lidera los trasplantes de órganos en el Sudeste Asiático
Con 1.368 operaciones realizadas con éxito en 2025, la cifra más alta registrada hasta la fecha, Vietnam se convirtió en el país con mayor número de trasplantes de órganos anuales en la región.
Vietnam registra un progreso constante y resultados significativos en sector de salud
Vietnam es reconocido por la comunidad internacional como un ejemplo brillante en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el campo de la salud.
Huella de la mujer vietnamita en el desarrollo socioeconómico
Con un 63% de participación en la fuerza laboral y un 51% de las empresas que cuentan con mujeres en su estructura de propiedad, las mujeres vietnamitas afirman cada vez más su papel importante en el desarrollo socioeconómico y la integración internacional.
Nueve empresas vietnamitas entre las 500 mejores de Asia Pacífico
Nueve empresas vietnamitas están incluidas en la lista de las 500 mejores de Asia Pacífico, seleccionadas por el periódico Time en febrero.