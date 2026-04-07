Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh iniciarán pruebas de emisiones para motocicletas en julio de 2027

Hanoi, 7 abr (VNA) – A partir del 1 de julio de 2027, todas las motocicletas y ciclomotores en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh deberán someterse a inspecciones obligatorias de emisiones, según la nueva hoja de ruta publicada por el Primer Ministro de Vietnam.



Conforme a la Decisión n.° 13/2026/QD-TTg, la normativa técnica nacional sobre emisiones para motocicletas y ciclomotores se aplicará de manera gradual en todo el país. Tras su puesta en marcha en estas dos grandes ciudades en 2027, el programa se extenderá a otras urbes a partir del 1 de julio de 2028 y al resto de las provincias a partir del 1 de julio de 2030. Cada localidad podrá optar por una implementación anticipada según sus circunstancias.



La normativa establece los estándares de emisiones según el año de fabricación o importación de los vehículos. Las motocicletas fabricadas antes de 2008 deberán cumplir con los estándares de Nivel 1, mientras que las producidas entre 2008 y 2016 estarán sujetas a los límites de Nivel 2. Los vehículos fabricados entre 2017 y el 30 de junio de 2026 deberán cumplir con los estándares de Nivel 3, y los producidos a partir del 1 de julio de 2026 deberán respetar los límites más estrictos del Nivel 4.



En el caso de los ciclomotores, los fabricados antes de 2016 deberán ajustarse a los estándares de Nivel 1, mientras que los producidos entre 2017 y el 30 de junio de 2027 deberán cumplir con el Nivel 2. Los vehículos fabricados a partir del 1 de julio de 2027 estarán sujetos a los estándares de Nivel 4.



Es importante destacar que, desde el 1 de enero de 2028, todas las motocicletas y ciclomotores que circulen en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh deberán cumplir al menos con los estándares de emisiones de Nivel 2, sin importar su año de fabricación.



Además, los vehículos que ingresen a las zonas de bajas emisiones designadas en Hanoi, según lo estipulado por la Ley de la Capital, deberán cumplir con los estándares específicos establecidos por el Consejo Popular Municipal./.

VNA