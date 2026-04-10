Medio ambiente

Turistas presencian la liberación de una rara tortuga marina en Ly Son

Una tortuga marina poco común, que había quedado atrapada en una red de pesca abandonada a la deriva en alta mar, fue rescatada y posteriormente liberada frente a la isla de Ly Son.

Turistas liberan la tortuga marina. (Fuente: VNA)
Turistas liberan la tortuga marina. (Fuente: VNA)

Quang Ngai (VNA) – Una tortuga marina poco común, que había quedado atrapada en una red de pesca abandonada a la deriva en alta mar, fue rescatada y posteriormente liberada frente a la isla de Ly Son.

El director de la Junta de Gestión del Área Marina Protegida de Ly Son, Huynh Ngoc Dung, informó que la liberación tuvo lugar en la mañana del 10 de abril y atrajo la atención de numerosos visitantes que recorrían la isla.

El ejemplar fue descubierto alrededor de las 23:30 del 9 de abril por pescadores locales mientras faenaban. Al identificarla como una especie protegida, avisaron de inmediato a la junta de gestión y la trasladaron a tierra para su rescate.

El examen confirmó que se trataba de una tortuga carey (Eretmochelys imbricata), clasificada como especie en peligro crítico de extinción tanto en el Libro Rojo de Vietnam como en la Lista Roja de la UICN. El animal pesaba aproximadamente 5 kg y presentaba un caparazón de 36 cm de largo por 32 cm de ancho.

El equipo de rescate evaluó su estado de salud antes de devolverla al mar, asegurando que se encontraba en condiciones estables para regresar a su hábitat natural.

Huynh Ngoc Dung destacó que, más allá de tratarse de un rescate rutinario, la actividad adquirió un significado especial gracias a la presencia de los turistas. Muchos expresaron su emoción al ver cómo la tortuga nadaba con fuerza de vuelta al océano, describiéndolo como uno de los momentos más memorables de su visita a Ly Son.

En los últimos años, el Área Marina Protegida de Ly Son ha recibido y liberado numerosas tortugas marinas rescatadas por pescadores locales. Estas acciones reflejan una creciente conciencia dentro de la comunidad pesquera sobre la importancia de la conservación marina y la protección de la biodiversidad.

Para reforzar la preservación del ecosistema marino de Ly Son, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha organizado recientemente sesiones de capacitación dirigidas a docentes y pescadores, que incluyen orientación sobre técnicas de rescate de tortugas marinas y la reducción de residuos plásticos en el mar./.

VNA
#tortuga marina poco común #isla de Ly Son
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

Pelícanos picopunteados (Pelecanus philippensis), una especie de ave rara y en peligro de extinción, se encuentran en el Parque Nacional Tram Chim. (Fuente: VNA)

Regresa ave rara al Parque Nacional Tram Chim de Vietnam

Una bandada de pelícanos picopunteados (Pelecanus philippensis), una especie de ave rara y en peligro de extinción, ha reaparecido en el Parque Nacional Tram Chim, en el delta del Mekong, tras seis años de ausencia, informaron las autoridades locales.

Vietnam registra más de 14,97 millones de hectáreas de bosque

Vietnam registra más de 14,97 millones de hectáreas de bosque

De acuerdo con la Decisión N.º 1106/QD-BNNMT, emitida el 31 de marzo de 2026 por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que dio a conocer el estado de los bosques nacionales en 2025, la superficie forestal total de Vietnam —incluidas áreas que no cumplen plenamente los criterios de cobertura— asciende a más de 14,97 millones hectáreas. Del total, más de 10 millones hectáreas corresponden a bosques naturales y cerca de 4,9 millones a bosques plantados, lo que sitúa la tasa de cobertura forestal del país en el 42,03%.

Actualmente, el parque eólico Dam Nai e encuentra en la comuna de Thuan Bac, provincia de Khanh Hoa. (Fuente: VNA)

Energía verde impulsa mercado de capitales en Vietnam

La Resolución 70-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, emitida en el cuarto trimestre de 2025, ha definido la orientación de la transición energética hacia un modelo verde y sostenible, al tiempo que incrementa la demanda de capital a gran escala, abriendo así nuevas oportunidades de desarrollo para el mercado de capitales, en particular para las finanzas verdes.

Hanoienses se adaptan a los medios de transporte verde (Foto: VNA)

Hanoienses se adaptan a los medios de transporte verde

Las fuertes fluctuaciones en los precios de la gasolina están generando una clara ola de cambio en el comportamiento de consumo de los habitantes de la capital. De una actitud inicialmente reservada, muchos ciudadanos de Hanoi ahora buscan activamente y deciden cambiar al uso de motocicletas eléctricas como una solución para ahorrar costes y adaptarse a la tendencia del transporte verde.

Xuan Thuy, Parque Patrimonio de la ASEAN

Xuan Thuy, Parque Patrimonio de la ASEAN

Reconocido por sus humedales costeros y su rica biodiversidad, el Parque Xuan Thuy alberga numerosas especies de aves acuáticas raras y en peligro. Este título impulsa oportunidades de desarrollo sostenible y refuerza el compromiso con la conservación de su patrimonio natural.

Control de emisiones impulsa transición energética verde en Vietnam. (Fuente: VNA)

Control de emisiones impulsa transición energética verde en Vietnam

En la hoja de ruta hacia la neutralidad de carbono y el objetivo Net Zero para 2050 en Vietnam, junto con la reducción de la contaminación urbana, el control y la supervisión de emisiones, así como el tratamiento de vehículos no conformes, se consideran medidas clave y urgentes dentro de las políticas generales.