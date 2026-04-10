Turistas presencian la liberación de una rara tortuga marina en Ly Son

Quang Ngai (VNA) – Una tortuga marina poco común, que había quedado atrapada en una red de pesca abandonada a la deriva en alta mar, fue rescatada y posteriormente liberada frente a la isla de Ly Son.



El director de la Junta de Gestión del Área Marina Protegida de Ly Son, Huynh Ngoc Dung, informó que la liberación tuvo lugar en la mañana del 10 de abril y atrajo la atención de numerosos visitantes que recorrían la isla.



El ejemplar fue descubierto alrededor de las 23:30 del 9 de abril por pescadores locales mientras faenaban. Al identificarla como una especie protegida, avisaron de inmediato a la junta de gestión y la trasladaron a tierra para su rescate.



El examen confirmó que se trataba de una tortuga carey (Eretmochelys imbricata), clasificada como especie en peligro crítico de extinción tanto en el Libro Rojo de Vietnam como en la Lista Roja de la UICN. El animal pesaba aproximadamente 5 kg y presentaba un caparazón de 36 cm de largo por 32 cm de ancho.



El equipo de rescate evaluó su estado de salud antes de devolverla al mar, asegurando que se encontraba en condiciones estables para regresar a su hábitat natural.



Huynh Ngoc Dung destacó que, más allá de tratarse de un rescate rutinario, la actividad adquirió un significado especial gracias a la presencia de los turistas. Muchos expresaron su emoción al ver cómo la tortuga nadaba con fuerza de vuelta al océano, describiéndolo como uno de los momentos más memorables de su visita a Ly Son.



En los últimos años, el Área Marina Protegida de Ly Son ha recibido y liberado numerosas tortugas marinas rescatadas por pescadores locales. Estas acciones reflejan una creciente conciencia dentro de la comunidad pesquera sobre la importancia de la conservación marina y la protección de la biodiversidad.



Para reforzar la preservación del ecosistema marino de Ly Son, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha organizado recientemente sesiones de capacitación dirigidas a docentes y pescadores, que incluyen orientación sobre técnicas de rescate de tortugas marinas y la reducción de residuos plásticos en el mar./.

VNA