Regresa ave rara al Parque Nacional Tram Chim de Vietnam

Dong Thap, Vietnam (VNA) – Una bandada de pelícanos picopunteados (Pelecanus philippensis), una especie de ave rara y en peligro de extinción, ha reaparecido en el Parque Nacional Tram Chim, en el delta del Mekong, tras seis años de ausencia, informaron las autoridades locales.



Doan Van Nhanh, subdirector del Centro de Conservación del parque, señaló que seis ejemplares fueron avistados en la zona A1, de protección estricta, donde aterrizaron en áreas de humedales para alimentarse.



El pelícano picopunteado figura tanto en el Libro Rojo de Vietnam como en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), debido a la disminución de su población mundial. La especie se distingue por sus patas grises, un cuerpo de gran tamaño de entre 1,2 y 1,4 metros, patas palmeadas y un largo pico con una característica bolsa gular extensible utilizada para capturar peces. Estos pelícanos suelen vivir y alimentarse en grupo.



El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en Vietnam informó que la bandada ha sido observada descansando y alimentándose en varias sub-áreas del parque. Como ave acuática migratoria con estrictos requisitos de hábitat, la especie prefiere humedales abiertos con abundante alimento y mínima perturbación humana. Su regreso se considera, por tanto, una señal positiva de que las condiciones ecológicas en Tram Chim están mejorando gradualmente.



En los últimos años, el parque ha implementado diversas medidas de restauración para recuperar su ecosistema de humedales. Entre 2024 y 2026, se llevó a cabo la quema controlada de pastizales en unas 1.000 hectáreas para eliminar la vegetación densa. Otros esfuerzos incluyeron el arado del suelo, la eliminación de especies vegetales invasoras y el monitoreo de los niveles de pH del suelo.

Pelícanos picopunteados (Pelecanus philippensis), una especie de ave rara y en peligro de extinción, se encuentran en el Parque Nacional Tram Chim. (Fuente: VNA)





Una medida clave ha sido la regulación estacional de los niveles de agua, en lugar de mantenerlos elevados durante todo el año. Este enfoque se considera fundamental para restaurar el entorno natural de los humedales y favorecer la recuperación de la flora y fauna autóctonas.



La mejora en la gestión hidrológica ha contribuido a la recuperación del ecosistema del bosque de melaleuca y ha favorecido el regreso de plantas características de los humedales de Dong Thap Muoi, como el arroz silvestre, Xyris indica, los nenúfares blancos y otras plantas acuáticas.



Con la recuperación progresiva de los hábitats, varias especies raras de aves, como la cigüeña asiática de pico abierto, el ibis cabecinegro, la cigüeñuela de alas negras y otras aves migratorias, también han sido registradas nuevamente en el parque. En los últimos años, Tram Chim incluso ha documentado la reaparición de varias grullas sarus, una especie emblemática de los humedales del delta del Mekong.



Bui Thanh Phong, subdirector del Parque Nacional Tram Chim, indicó que los niveles de agua se gestionan actualmente en consonancia con los ciclos naturales, lo que ha mejorado significativamente el ecosistema del parque. En el futuro, el parque continuará ajustando las condiciones hidrológicas conforme a recomendaciones científicas para apoyar aún más la conservación de la biodiversidad.



Con una superficie de más de 7.313 hectáreas, el Parque Nacional Tram Chim es uno de los sitios de biodiversidad más importantes de Vietnam. Está reconocido internacionalmente como el segundo sitio Ramsar de Vietnam y el número 2.000 a nivel mundial.



El parque alberga 139 especies de plantas, más de 250 especies de aves acuáticas (incluidas 22 raras), 67 especies de peces, 174 especies de fitoplancton y 110 especies de zooplancton./.