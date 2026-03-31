Medio ambiente

Vietnam emite alerta por tormentas, tornados y granizo en temporada de transición

Autoridades de Vietnam refuerzan medidas ante tormentas, granizo y tornados que han dejado víctimas y daños en el norte del país.

Líderes del barrio de Chieng An en la provincia de Son La inspeccionan los daños causados ​​por las granizadas en amplias zonas agrícolas de la aldea de Tong Xet. (Foto: VNA)
Líderes del barrio de Chieng An en la provincia de Son La inspeccionan los daños causados ​​por las granizadas en amplias zonas agrícolas de la aldea de Tong Xet. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El Comité Directivo Nacional de Defensa Civil de Vietnam instó a las autoridades locales a reforzar la preparación frente a tormentas, tornados, rayos y granizo durante la temporada de transición.

El llamado llega tras los daños registrados entre el 29 y 30 de marzo en varias provincias del norte del país.

Según el Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos, se espera que estos fenómenos continúen hasta mayo, especialmente en zonas montañosas del Norte y Norte-Centro, donde la interacción de aire frío y cálido puede generar tormentas fuertes con granizo y vientos intensos.

Del 2 al 9 de abril, se prevén lluvias y tormentas por la tarde y noche, con riesgo de tornados, rayos y vientos fuertes.

Las autoridades locales han sido instruidas a movilizar recursos para apoyar a la población, inspeccionar la seguridad de viviendas y propiedades, reforzar la comunicación sobre medidas preventivas y mantener guardias permanentes para reportar la situación al Comité Directivo.

Hasta las 8:00 del 31 de marzo, las tormentas dejaron 4 muertos, 9 heridos, 13 casas derrumbadas y más de 6.500 viviendas con techos dañados.

Las pérdidas agrícolas incluyen 35 hectáreas de arroz, 182 hectáreas de otros cultivos y 68 hectáreas de bosques; murieron también 1.280 aves de corral. Numerosas escuelas, casas comunales, oficinas y postes eléctricos resultaron dañados. Las autoridades continúan evaluando los daños y apoyando a las familias afectadas para restablecer la vida cotidiana y la producción lo antes posible./.

VNA
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