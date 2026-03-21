Más de 2.000 corredores se suman a la Hora del Planeta 2026 en Vietnam

Hanoi (VNA)- Más de 2.000 personas participaron hoy una carrera en respuesta a la campaña Hora del Planeta 2026, en el marco del Programa Nacional sobre el Uso Eficiente y Ahorro de Energía para el período 2019–2030.



El evento, organizado por el Ministerio de Industria y Comercio, atrajo la participación de funcionarios, trabajadores, empresas, organizaciones sociales y un amplio número de ciudadanos.



Los corredores participaron en una distancia de 3 km alrededor de la zona del lago del Oeste, contribuyendo a difundir un estilo de vida ecológico y respetuoso con el medio ambiente. El programa contó con el acompañamiento de embajadores como el futbolista Do Duy Manh y los actores Le Hai y Pham Thuy Duong.



En su intervención, el viceministro de Industria y Comercio, Nguyen Hoang Long, subrayó que el uso eficiente de la energía no solo es una solución técnica, sino también un motor para impulsar el crecimiento sostenible y mejorar la competitividad de las empresas y de la economía.

El embajador de la Unión Europea en Vietnam, Julien Guerrier, pronuncia un discurso. Foto: VNA





El Ministerio, dijo, está implementando diversas políticas para apoyar la innovación tecnológica, promover el uso de energías limpias, biocombustibles y la transición ecológica.



El 2026 marca el 15.º aniversario de la participación de Vietnam en la campaña Hora del Planeta, con múltiples actividades a escala nacional, como carreras presenciales y virtuales, así como concursos sobre el ahorro energético.



En particular, la modalidad de carrera en línea se desarrolla del 21 de marzo al 11 de abril en plataformas como 84RACE y Strava, y se espera que atraiga a decenas de miles de participantes.

El viceministro de Industria y Comercio, Nguyen Hoang Long, habla en la cita (Fuente: VNA)





A través de esta serie de actividades, el Ministerio de Industria y Comercio hace un llamado a ministerios, sectores, autoridades locales, empresas y ciudadanos a intensificar el ahorro energético, la innovación tecnológica, el desarrollo del transporte verde y el uso eficiente de los recursos, contribuyendo así a construir una economía sostenible y respetuosa con el medio ambiente./.