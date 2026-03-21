Sociedad

Residencias para adultos mayores impulsan “economía plateada” en Vietnam

En el contexto del envejecimiento poblacional global, la “economía plateada”, vinculada a los servicios para adultos mayores, emerge como un mercado con gran potencial en Vietnam, donde las residencias para personas de la tercera edad se consideran una solución clave para la atención integral y el desarrollo socioeconómico.

Las personas mayores reciben atención de salud en el Centro de actividades y cuidado para ancianos Genki House. (Fuente: VNA)
Las personas mayores reciben atención de salud en el Centro de actividades y cuidado para ancianos Genki House. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- En el contexto del envejecimiento poblacional global, la “economía plateada”, vinculada a los servicios para adultos mayores, emerge como un mercado con gran potencial en Vietnam, donde las residencias para personas de la tercera edad se consideran una solución clave para la atención integral y el desarrollo socioeconómico.

Vietnam está entrando en una etapa de envejecimiento poblacional a un ritmo más acelerado que muchos países de la región. En 2024, el país contaba con alrededor de 14,2 millones de personas mayores, cifra que se prevé aumente a 28 millones en 2050. A partir de 2036, cuando las personas de 65 años o más representen el 14% de la población, Vietnam se convertirá oficialmente en una sociedad envejecida, lo que abrirá oportunidades para la “economía plateada”, pero también ejercerá presión sobre el sistema de seguridad social.

A medida que el modelo de familia multigeneracional se reduce gradualmente y el ritmo de la vida urbana e industrial se acelera, la capacidad de cuidar a las personas mayores en el hogar enfrenta crecientes limitaciones, lo que incrementa la necesidad de desarrollar centros de atención profesional como las residencias para mayores.

Según expertos, Vietnam cuenta con condiciones favorables para impulsar este modelo. La demanda social crece rápidamente debido al aumento del número de personas mayores, mientras que el país dispone de una abundante fuerza laboral joven que puede ser formada para trabajar en el sector del cuidado de ancianos. Con una formación adecuada y políticas de remuneración apropiadas, esta fuerza laboral podría convertirse en un pilar para el desarrollo sostenible del sistema de residencias.

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Las personas mayores son atendidas y cuidadas en la residencia de ancianos Tam An, en Ciudad Ho Chi Minh.

El cuidado de las personas mayores siempre ha recibido la atención del Partido y del Estado. En este sentido, la Resolución 72-NQ/TW del Buró Político subraya la necesidad de desarrollar centros de atención para mayores, perfeccionar el sistema de rehabilitación funcional y fortalecer la conexión entre los centros médicos y las instituciones de cuidado.

No obstante, el desarrollo de residencias para mayores en Vietnam enfrenta todavía importantes desafíos. Los elevados costos de inversión y operación, relacionados con la construcción de instalaciones, el equipamiento médico y el mantenimiento de personal especializado, representan una barrera significativa. Actualmente, el costo en muchas residencias privadas oscila entre 385 dólares y 692 dólares por un mes, cifra que supera la capacidad de pago de muchos adultos mayores.

Actualmente, el país cuenta con más de 400 centros de atención para personas mayores, cerca de la mitad de ellos de carácter benéfico o financiados por el Estado, concentrados principalmente en grandes ciudades.

Según la máster Nguyen Trang Nhung, de la Academia de Finanzas, para desarrollar eficazmente el modelo de residencias se requiere un enfoque integral y de largo plazo. En primer lugar, es necesario elevar la calidad de los servicios, garantizando una atención completa tanto física como mental, reforzando la cooperación con los hospitales y aplicando gradualmente tecnologías en la gestión y el cuidado.

Asimismo, resulta fundamental diversificar los modelos de servicio —desde opciones básicas hasta de alto nivel— y combinar modalidades de atención residencial y semiresidencial para adaptarse a las necesidades y posibilidades financieras de distintas familias.

En un contexto de rápido e irreversible envejecimiento poblacional, el desarrollo de un sistema de residencias para mayores se perfila como una dirección clave de la “economía plateada”, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y a generar nuevos motores para el desarrollo socioeconómico./.

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