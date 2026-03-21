Anciano vietnamita impulsa industria millonaria de madera de agar

Ha Tinh, Vietnam (VNA)- De ser una aldea pobre azotada por el sol y el viento en el centro de Vietnam, la comuna de Phuc Trach, en la provincia centrovietnamita de Ha Tinh, se ha convertido hoy en la “capital” de la madera de agar, con ingresos de millones de dólares cada año, gracias al trabajo de Dinh Cong Anh, pionero en introducir el oficio de extraer madera de agar en la localidad.

Al llegar hoy a Phuc Trach, es fácil percibir el suave aroma de madera de agar que se mezcla con el viento, junto con el sonido de los cinceles procedente de pequeños talleres artesanales. Pocos imaginan que, en el pasado, los habitantes del lugar atravesaron largos períodos de dificultades, dependiendo principalmente de pequeñas parcelas de arroz que no garantizaban suficiente alimento. En aquel entonces, los árboles de agar crecían dispersos en el bosque, pero su valor aún no era reconocido e incluso eran talados como leña para intercambiar por arroz.

El punto de inflexión llegó alrededor de 1980, cuando comerciantes de Hue comenzaron a acudir a la zona para comprar árboles de agar. Al percibir una nueva oportunidad, Dinh Cong Anh y su esposa decidieron internarse en el bosque en busca de estos árboles.

Familiarizado con la geografía de la cordillera de Truong Son desde su época en el frente de guerra, recorrió las profundidades del bosque con una sierra manual y sandalias de goma en busca de este “tesoro del bosque”.

La madera de agar brinda ingresos de millones de dólares cada año a Phuc Trach. (Fuente: vietnamnet.vn)

Al principio, al no conocer la técnica para extraer madera de agar oculta en el interior del árbol, debía talar el tronco completo para venderlo. Tras observar a otros artesanos, aprendió gradualmente a identificar las vetas de la madera y a separar la resina preciosa. Este trabajo exige gran paciencia y meticulosidad, ya que no todos los árboles de agar contienen madera de agar; la resina aromática solo se forma cuando el árbol sufre daños y la savia se acumula durante largo tiempo.

Una vez dominada la técnica, comenzó a comprar madera de agar para procesarla en su propia casa. Durante largas noches resonaban los sonidos de sierras y cinceles mientras el artesano retiraba cuidadosamente cada capa de madera para conservar el valioso producto. Con el tiempo, su reputación se extendió y muchas personas acudieron a aprender el oficio, mientras él compartía generosamente su experiencia.

Dinh Cong Anh alentó a los habitantes a plantar árboles de agar para asegurar una fuente sostenible de materia prima, en lugar de depender únicamente de la explotación natural. Gracias a ello, el oficio de madera de agar en Phuc Trach comenzó a formarse y desarrollarse de manera sostenible.

Según las autoridades locales, la comuna cuenta actualmente con unas 1.000 hectáreas de estos árboles y los ingresos anuales procedentes de su explotación alcanzan alrededor de 7,7 millones de dólares. Además, varias empresas han invertido millones de dólares en la producción de aceite esencial derivado de esta madera, abriendo nuevas perspectivas de desarrollo para este sector.

A sus 98 años, Dinh Cong Anh se ha retirado de la actividad, pero para los habitantes de Phuc Trach sigue siendo el pionero que sentó las bases del oficio de elaboración de madera de agar y testigo del profundo cambio experimentado por su tierra natal./.