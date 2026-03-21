Sociedad

Accidente en Japón: Embajada de Vietnam brinda asistencia a sus ciudadanos

La Embajada de Vietnam en Japón colabora en el rescate de cinco aprendices en Fukui tras ser arrastrados al mar; dos fueron localizados y tres siguen desaparecidos.

Foto ilustrada (Fuente: internet)
Foto ilustrada (Fuente: internet)

Tokio (VNA) - La Embajada de Vietnam en Japón desplegó de inmediato medidas de protección ciudadana al recibir la información sobre el caso de cinco aprendices vietnamitas que fueron arrastrados al mar esta madrugada en la zona del dique de Mikuni, en la ciudad de Sakai, prefectura de Fukui.

Según las autoridades locales, hasta el mediodía del mismo día, se habían localizado a dos personas, de las cuales una sobrevivió y otra falleció; las tres restantes continúan desaparecidas.

El primer secretario de la Embajada, Phan Tien Hoang, dijo que la misión diplomática está coordinando estrechamente con las autoridades locales y la comunidad vietnamita en Fukui para actualizar la situación y brindar apoyo a las víctimas.

De acuerdo con la guardia costera local, el incidente ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada, cuando un grupo de ocho aprendices vietnamitas, en edades compuestas de entre 20 y 30 años, pescaba cerca de un faro. Debido al fuerte oleaje, cinco de ellos fueron arrastrados al mar. Las labores de rescate se iniciaron de inmediato con helicópteros y embarcaciones de patrulla.

Cabe destacar que la zona del accidente estaba señalizada como prohibida debido a su peligrosidad, con fuerte oleaje y condiciones especialmente riesgosas durante la noche.

Según Saito Hidetoshi, miembro de la Asociación de Investigación de Accidentes Subacuáticos y profesor de posgrado en la Universidad de Tecnología de Nagaoka, el accidente estaría relacionado con la aparición de “olas largas”, un tipo de oleaje de gran energía pero difícil de detectar, que puede elevarse repentinamente cerca de la costa y arrastrar a las personas al mar.

El suceso constituye una advertencia para la comunidad vietnamita en Japón sobre la importancia de respetar las normas de seguridad y evitar acercarse a zonas peligrosas, aunque sea solo para pescar o visitar./.

VNA
#vietnamitas en Japón #accidente Fukui Sakai #rescate
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

Dinh Cong Anh, pionero en introducir el oficio de extraer madera de agar en la localidad. (Fuente: vietnamnet.vn)

Anciano vietnamita impulsa industria millonaria de madera de agar

De ser una aldea pobre azotada por el sol y el viento en el centro de Vietnam, la comuna de Phuc Trach, en la provincia centrovietnamita de Ha Tinh, se ha convertido hoy en la “capital” de la madera de agar, con ingresos de millones de dólares cada año, gracias al trabajo de Dinh Cong Anh, pionero en introducir el oficio de extraer madera de agar en la localidad.

Las personas mayores reciben atención de salud en el Centro de actividades y cuidado para ancianos Genki House. (Fuente: VNA)

Residencias para adultos mayores impulsan “economía plateada” en Vietnam

En el contexto del envejecimiento poblacional global, la “economía plateada”, vinculada a los servicios para adultos mayores, emerge como un mercado con gran potencial en Vietnam, donde las residencias para personas de la tercera edad se consideran una solución clave para la atención integral y el desarrollo socioeconómico.

De granos de arroz a obras de arte: historia de un joven emprendedor en Can Tho

De granos de arroz a obras de arte: historia de un joven emprendedor en Can Tho

El joven Khuu Tan Buu, oriundo del barrio Ninh Kieu de la ciudad survietnamita de Can Tho, ha transformado el arroz en originales cuadros con diversos temas, desde paisajes y mercados flotantes hasta retratos y obras por encargo. Sus creaciones no solo destacan por su identidad propia, sino que también promueven la cultura del suroeste de Vietnam.

Avance clave en la restauración de la catedral de Notre-Dame de Saigón

Avance clave en la restauración de la catedral de Notre-Dame de Saigón

Un paso importante en la restauración de la catedral de Notre-Dame de Saigón se alcanzó hoy con la instalación de dos cruces chapadas en oro, con un peso total de más de 800 kilogramos, en la cima de las torres gemelas del establecimiento, a una altura de aproximadamente 60 metros.