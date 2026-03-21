Accidente en Japón: Embajada de Vietnam brinda asistencia a sus ciudadanos

Tokio (VNA) - La Embajada de Vietnam en Japón desplegó de inmediato medidas de protección ciudadana al recibir la información sobre el caso de cinco aprendices vietnamitas que fueron arrastrados al mar esta madrugada en la zona del dique de Mikuni, en la ciudad de Sakai, prefectura de Fukui.



Según las autoridades locales, hasta el mediodía del mismo día, se habían localizado a dos personas, de las cuales una sobrevivió y otra falleció; las tres restantes continúan desaparecidas.



El primer secretario de la Embajada, Phan Tien Hoang, dijo que la misión diplomática está coordinando estrechamente con las autoridades locales y la comunidad vietnamita en Fukui para actualizar la situación y brindar apoyo a las víctimas.



De acuerdo con la guardia costera local, el incidente ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada, cuando un grupo de ocho aprendices vietnamitas, en edades compuestas de entre 20 y 30 años, pescaba cerca de un faro. Debido al fuerte oleaje, cinco de ellos fueron arrastrados al mar. Las labores de rescate se iniciaron de inmediato con helicópteros y embarcaciones de patrulla.



Cabe destacar que la zona del accidente estaba señalizada como prohibida debido a su peligrosidad, con fuerte oleaje y condiciones especialmente riesgosas durante la noche.



Según Saito Hidetoshi, miembro de la Asociación de Investigación de Accidentes Subacuáticos y profesor de posgrado en la Universidad de Tecnología de Nagaoka, el accidente estaría relacionado con la aparición de “olas largas”, un tipo de oleaje de gran energía pero difícil de detectar, que puede elevarse repentinamente cerca de la costa y arrastrar a las personas al mar.



El suceso constituye una advertencia para la comunidad vietnamita en Japón sobre la importancia de respetar las normas de seguridad y evitar acercarse a zonas peligrosas, aunque sea solo para pescar o visitar./.

VNA