Vietnam llama a la acción colectiva en materia de agua, aire, clima y futuro sostenible

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, en colaboración con la UNICEF en el país indochino, lanzó una importante campaña ambiental para conmemorar el Día Mundial del Agua 2026, el Día Meteorológico Mundial 2026 y la Hora del Planeta 2026.



El evento efectuado la víspera también dio inicio al programa "Niños y jóvenes actuando por un aire limpio y un futuro sostenible".



Durante el evento, el viceministro de Agricultura y Medio Ambiente, Le Cong Thanh, subrayó que el agua, el clima y la energía son pilares fundamentales del desarrollo sostenible. En Vietnam, los recursos hídricos y los patrones climáticos influyen en todos los aspectos de la vida, desde la seguridad alimentaria e hídrica hasta los medios de subsistencia, la estabilidad de los ecosistemas y el crecimiento económico, afirmó.



Sin embargo, el cambio climático está intensificando los desafíos. El aumento de la demanda de agua, la contaminación y la degradación de los ecosistemas ejercen una presión creciente sobre la infraestructura y la vida cotidiana. Mientras tanto, los fenómenos meteorológicos extremos, como tormentas, lluvias torrenciales, sequías, intrusión de agua salada y deslizamientos de tierra, son cada vez más frecuentes y severos.



Estos desafíos exigen medidas urgentes para fortalecer la gobernanza del agua, mejorar la previsión, reforzar la preparación ante desastres e impulsar el desarrollo verde y sostenible, declaró Cong Thanh.



El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente hizo un llamado a la acción coordinada en todos los sectores, incluyendo el gobierno, las empresas y la ciudadanía. Entre las prioridades clave se encuentran el desarrollo de una base de datos nacional de recursos naturales, la aplicación de tecnología en el monitoreo ambiental y la integración de la adaptación al cambio climático en la planificación sectorial y local.



La participación de la comunidad sigue siendo fundamental. Los esfuerzos deben centrarse en el ahorro de energía, la protección del agua y la promoción de la igualdad de género, en particular el papel de las mujeres y los niños en la gestión del agua.

La representante de UNICEF en Vietnam, Silvia Danailov, habla en el evento (Fuente: VNA)





Uno de los momentos más destacados del evento fue el lanzamiento del programa dirigido a jóvenes, cuyo objetivo es empoderarlos para que emprendan acciones ambientales prácticas en escuelas y comunidades.



La representante de UNICEF en Vietnam, Silvia Danailov, hizo hincapié en la vulnerabilidad de los niños ante los riesgos climáticos.



Al afirmar que cerca de 26,2 millones de niños y niñas en Vietnam, es decir, el 99,5%, están expuestos a riesgos ambientales y climáticos en diversos grados, recalcó que sus voces deben ser escuchadas y traducidas en acciones concretas.



Los expertos en la cita señalaron que los jóvenes no solo son beneficiarios, sino también impulsores clave del cambio, y requieren el apoyo de las escuelas, las autoridades, las empresas y la sociedad para maximizar su impacto./.