Medio ambiente

Fuertes lluvias y tornados dejan pérdidas por 387 mil dólares en Vietnam

Lluvias, tormentas y tornados dejaron daños materiales y afectaciones en varias provincias de Vietnam, con pérdidas superiores a 387 mil dólares.

Residentes locales participan en las labores de limpieza tras las fuertes lluvias en el jardín de infancia y la escuela primaria Minh Long, en la comuna de Ly Quoc, provincia de Cao Bang. (Foto: VNA)
Residentes locales participan en las labores de limpieza tras las fuertes lluvias en el jardín de infancia y la escuela primaria Minh Long, en la comuna de Ly Quoc, provincia de Cao Bang. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – Las intensas lluvias, tormentas eléctricas y tornados que afectaron a Vietnam entre el 15 y el 17 de mayo provocaron daños generalizados en varias localidades del país, con pérdidas estimadas en más de 387 mil dólares, según informó la Autoridad de Gestión de Desastres y Diques de Vietnam (VDDMA), dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

De ese total, la provincia de Cao Bang reportó daños por unos 254 mil dólares, mientras que Dak Lak registró pérdidas cercanas a 133 mil dólares. Las provincias de Quang Ninh y Thanh Hoa aún no han completado sus evaluaciones.

En la provincia central de Dak Lak, el temporal dejó una persona herida tras la caída de un árbol, provocó el colapso de una vivienda y dañó o arrancó los techos de otras 26 casas. Además, cinco postes eléctricos y una subestación transformadora sufrieron daños.

Por su parte, la provincia montañosa de Cao Bang, en el norte del país, registró inundaciones generalizadas y graves afectaciones a la infraestructura. Un total de 187 viviendas quedaron anegadas, aunque las aguas ya retrocedieron. Las lluvias también dañaron más de 251 hectáreas de arrozales y otros cultivos, inundaron una escuela y sepultaron 200 metros de canales de riego.

Asimismo, se reportaron 28 deslizamientos de tierra a lo largo de la Carretera Nacional 4A, mientras que siete tramos de caminos rurales resultaron afectados por corrimientos de tierra. Un autobús de pasajeros también sufrió daños tras ser arrastrado por las inundaciones.
En la provincia de Thanh Hoa, en el centro-norte del país, las tormentas eléctricas rompieron las amarras de dos embarcaciones, que terminaron hundiéndose. Posteriormente, ambas fueron rescatadas y llevadas a la costa.

En la vecina provincia de Ha Tinh, un rayo alcanzó un rebaño de ganado en libertad en la comuna de Truong Luu el 18 de mayo, causando la muerte de cinco vacas y pérdidas estimadas en alrededor de 3.800 dólares para las familias afectadas.

Las autoridades recomendaron a los residentes no dejar el ganado al aire libre durante la noche en condiciones meteorológicas adversas e instaron a seguir de cerca los pronósticos y trasladar a los animales a refugios seguros durante las tormentas.

Por otra parte, las lluvias torrenciales y tormentas eléctricas inundaron más de 168 hectáreas de arrozales y cultivos comerciales en Quang Ninh, Thanh Hoa y Dak Lak. Varias viviendas en Quang Ninh también quedaron anegadas, aunque las aguas ya se retiraron.

En esa misma provincia del noreste, una vivienda tuvo que ser evacuada debido al riesgo de deslizamientos de tierra. También se registraron derrumbes en dos puntos de la Carretera Nacional 18C y en un tramo de la Carretera Provincial 326. El tráfico ya fue restablecido tras reparaciones provisionales.

El Centro Nacional de Pronóstico Hidrometeorológico advirtió que la provincia de Lai Chau continuará registrando lluvias durante el 18 de mayo, con precipitaciones de entre 5 y 15 milímetros, e incluso superiores a 15 milímetros en algunas zonas.

La entidad alertó además sobre el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en pequeños ríos y laderas pronunciadas, especialmente en comunas y barrios vulnerables de toda la provincia.

El centro meteorológico también pronosticó que las tormentas eléctricas y las fuertes lluvias podrían persistir en diversas regiones del país hasta el 21 de mayo.

Durante el 18 de mayo y la noche siguiente, se prevén lluvias moderadas a intensas y tormentas eléctricas dispersas en la región noreste y las provincias del centro-norte, con precipitaciones de entre 20 y 40 milímetros, que podrían superar los 100 milímetros en algunas localidades./.

VNA
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