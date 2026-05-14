Tortugas raras devueltas a Vietnam bajo la CITES

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Hanoi (VNA)- Un total de 28 tortugas raras fueron repatriadas desde Corea del Sur hacia Vietnam, en un nuevo avance de la cooperación internacional en materia de conservación de la biodiversidad y aplicación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

La ceremonia de entrega se celebró en el Parque Nacional Cuc Phuong, en la provincia septentrional de Ninh Binh, con la colaboración de la organización de conservación Indo-Myanmar, autoridades vietnamitas y el Instituto Nacional de Ecología de Corea del Sur.

Las tortugas llegaron a Vietnam a través del Aeropuerto Internacional de Noi Bai el 12 de mayo y se cree que están vinculadas a un caso de tráfico ilegal de vida silvestre descubierto en Corea del Sur.

El lote incluye varias especies vietnamitas en peligro de extinción, como la tortuga de caja indochina (Cuora galbinifrons), la tortuga de caja de Bourret (Cuora bourreti), la tortuga de caja acanalada (Cuora mouhotii) y la tortuga hoja de pecho negro (Geoemyda spengleri), todas consideradas gravemente amenazadas y cada vez más afectadas en estado silvestre por la destrucción de hábitats, la caza furtiva y el comercio ilegal.

Las autoridades señalaron que los procedimientos de transporte, cuarentena y entrega se realizaron en pleno cumplimiento de las regulaciones vietnamitas, los requisitos de la CITES y las normas veterinarias internacionales para garantizar la bioseguridad y el bienestar animal.

Tras su llegada, las tortugas serán cuidadas, monitoreadas y evaluadas en el Parque Nacional Cuc Phuong. Los ejemplares aptos podrán integrarse a programas de reproducción en cautiverio y educación para la conservación, con la posibilidad de ser liberados en el futuro en hábitats naturales adecuados.

La repatriación pone de relieve la creciente eficacia de la cooperación transfronteriza en la conservación de la vida silvestre y el compromiso de todas las partes con la aplicación de la CITES, la lucha contra el tráfico ilegal de fauna y la restauración de especies amenazadas a sus ecosistemas de origen.

Nguyen Van Chinh, director del Parque Nacional Cuc Phuong, afirmó que el retorno de las tortugas raras tiene una importante relevancia para la conservación en Vietnam y demuestra los resultados concretos de la colaboración internacional en la protección de la fauna silvestre amenazada.

También elogió el estrecho apoyo y la coordinación de los socios internacionales, especialmente del Instituto Nacional de Ecología de Corea del Sur, junto con organizaciones conservacionistas y autoridades competentes, describiendo la iniciativa como un sólido ejemplo de responsabilidad global compartida en la lucha contra el comercio ilegal de vida silvestre y el apoyo a la recuperación de especies en estado natural./.

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