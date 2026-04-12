Medio ambiente

Restauración de humedales impulsa desarrollo en Parque Nacional Tram Chim

El Parque Nacional Tram Chim impulsa la restauración de humedales y biodiversidad, promoviendo desarrollo sostenible en Dong Thap.

Muchas especies de aves acuden a refugiarse y vivir en el Parque Nacional Tram Chim. (Fuente: VNA)
Muchas especies de aves acuden a refugiarse y vivir en el Parque Nacional Tram Chim. (Fuente: VNA)

Dong Thap, Vietnam - El Parque Nacional Tram Chim, en la provincia vietnamita de Dong Thap, está restaurando el ecosistema de humedales característico de la región de Dong Thap Muoi, en contribución tanto a la regulación hídrica como al desarrollo socioeconómico sostenible local.

Con una superficie de más de 7.313 hectáreas, Tram Chim es el segundo sitio Ramsar de Vietnam y el número 2.000 del mundo, albergando cientos de especies de plantas, aves acuáticas y organismos acuáticos raros. No obstante, el ecosistema enfrenta desafíos como el cambio climático, la contaminación ambiental, la degradación de la calidad del agua y la invasión de especies exóticas, que amenazan la biodiversidad.

Según Bui Thanh Phong, subdirector del parque, la restauración del ecosistema ya no es una opción, sino una tarea urgente que requiere una coordinación integral.

Paralelamente a la conservación, la provincia de Dong Thap implementa modelos de medios de vida sostenibles para las comunidades en la zona de amortiguamiento, como el turismo experiencial, el cultivo de arroz ecológico y la cría de peces durante la temporada de inundaciones. Un ejemplo es la cooperativa Quyet Tien (comuna de Phu Tho), que cada temporada cosecha cerca de 10 toneladas de pescado, generando aproximadamente 8.460 dólares, al tiempo que contribuye a la recuperación de los recursos acuáticos y la biodiversidad.

vnanet-vna-potal-dong-thap-he-sinh-thai-dat-ngap-nuoc-o-vuon-quoc-gia-tram-chim-8677779.jpg
La hierba acuática típica de humedales se extiende por cerca de 100 hectáreas en la zona núcleo del Parque Nacional Tram Chim. (Fuente: VNA)

La provincia también orienta el desarrollo hacia una economía ecológica, el turismo de alta calidad y el mercado de créditos de carbono, además de promover la cooperación internacional para la restauración de hábitats, especialmente del grulla de corona roja.

En los últimos años, el parque ha aplicado diversas soluciones como la quema controlada de pastizales, el arado del suelo, el control de especies invasoras y la regulación estacional del nivel del agua en lugar de mantenerlo elevado durante todo el año. Gracias a estas medidas, el ecosistema se ha ido recuperando, destacando la restauración de cerca de 100 hectáreas de hierba acuática típica de humedales, principal fuente de alimento de la grulla de corona roja.

La mejora ambiental también se refleja en el regreso de diversas especies de flora y aves raras. Según expertos, la reaparición del nenúfar blanco indica una notable mejora en la calidad del agua. Recientemente, varias especies de aves, incluida la grulla de corona roja, han vuelto a Tram Chim.

En el futuro, el parque continuará aplicando una gestión hidrológica adaptativa en armonía con la naturaleza, con el objetivo de garantizar una recuperación sostenible del ecosistema./.

#Parque Tram Chim #humedales #Vietnam
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Pelícanos picopunteados (Pelecanus philippensis), una especie de ave rara y en peligro de extinción, se encuentran en el Parque Nacional Tram Chim. (Fuente: VNA)

Regresa ave rara al Parque Nacional Tram Chim de Vietnam

Una bandada de pelícanos picopunteados (Pelecanus philippensis), una especie de ave rara y en peligro de extinción, ha reaparecido en el Parque Nacional Tram Chim, en el delta del Mekong, tras seis años de ausencia, informaron las autoridades locales.

Restauran el ecosistema de humedales en Parque Nacional Tram Chim

Restauran el ecosistema de humedales en Parque Nacional Tram Chim

En los últimos dos años, el Parque Nacional Tram Chim, en la provincia de Dong Thap, ha llevado a cabo una serie de esfuerzos para restaurar su ecosistema. El objetivo principal es proteger y aumentar la población de la grulla sarus oriental, así como preservar la biodiversidad de sus humedales.

Ver más

Vietnam registra más de 14,97 millones de hectáreas de bosque

Vietnam registra más de 14,97 millones de hectáreas de bosque

De acuerdo con la Decisión N.º 1106/QD-BNNMT, emitida el 31 de marzo de 2026 por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que dio a conocer el estado de los bosques nacionales en 2025, la superficie forestal total de Vietnam —incluidas áreas que no cumplen plenamente los criterios de cobertura— asciende a más de 14,97 millones hectáreas. Del total, más de 10 millones hectáreas corresponden a bosques naturales y cerca de 4,9 millones a bosques plantados, lo que sitúa la tasa de cobertura forestal del país en el 42,03%.

Actualmente, el parque eólico Dam Nai e encuentra en la comuna de Thuan Bac, provincia de Khanh Hoa. (Fuente: VNA)

Energía verde impulsa mercado de capitales en Vietnam

La Resolución 70-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, emitida en el cuarto trimestre de 2025, ha definido la orientación de la transición energética hacia un modelo verde y sostenible, al tiempo que incrementa la demanda de capital a gran escala, abriendo así nuevas oportunidades de desarrollo para el mercado de capitales, en particular para las finanzas verdes.

Hanoienses se adaptan a los medios de transporte verde (Foto: VNA)

Hanoienses se adaptan a los medios de transporte verde

Las fuertes fluctuaciones en los precios de la gasolina están generando una clara ola de cambio en el comportamiento de consumo de los habitantes de la capital. De una actitud inicialmente reservada, muchos ciudadanos de Hanoi ahora buscan activamente y deciden cambiar al uso de motocicletas eléctricas como una solución para ahorrar costes y adaptarse a la tendencia del transporte verde.

Xuan Thuy, Parque Patrimonio de la ASEAN

Xuan Thuy, Parque Patrimonio de la ASEAN

Reconocido por sus humedales costeros y su rica biodiversidad, el Parque Xuan Thuy alberga numerosas especies de aves acuáticas raras y en peligro. Este título impulsa oportunidades de desarrollo sostenible y refuerza el compromiso con la conservación de su patrimonio natural.

Control de emisiones impulsa transición energética verde en Vietnam. (Fuente: VNA)

Control de emisiones impulsa transición energética verde en Vietnam

En la hoja de ruta hacia la neutralidad de carbono y el objetivo Net Zero para 2050 en Vietnam, junto con la reducción de la contaminación urbana, el control y la supervisión de emisiones, así como el tratamiento de vehículos no conformes, se consideran medidas clave y urgentes dentro de las políticas generales.