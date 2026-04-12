Restauración de humedales impulsa desarrollo en Parque Nacional Tram Chim

Dong Thap, Vietnam - El Parque Nacional Tram Chim, en la provincia vietnamita de Dong Thap, está restaurando el ecosistema de humedales característico de la región de Dong Thap Muoi, en contribución tanto a la regulación hídrica como al desarrollo socioeconómico sostenible local.

Con una superficie de más de 7.313 hectáreas, Tram Chim es el segundo sitio Ramsar de Vietnam y el número 2.000 del mundo, albergando cientos de especies de plantas, aves acuáticas y organismos acuáticos raros. No obstante, el ecosistema enfrenta desafíos como el cambio climático, la contaminación ambiental, la degradación de la calidad del agua y la invasión de especies exóticas, que amenazan la biodiversidad.

Según Bui Thanh Phong, subdirector del parque, la restauración del ecosistema ya no es una opción, sino una tarea urgente que requiere una coordinación integral.

Paralelamente a la conservación, la provincia de Dong Thap implementa modelos de medios de vida sostenibles para las comunidades en la zona de amortiguamiento, como el turismo experiencial, el cultivo de arroz ecológico y la cría de peces durante la temporada de inundaciones. Un ejemplo es la cooperativa Quyet Tien (comuna de Phu Tho), que cada temporada cosecha cerca de 10 toneladas de pescado, generando aproximadamente 8.460 dólares, al tiempo que contribuye a la recuperación de los recursos acuáticos y la biodiversidad.

La hierba acuática típica de humedales se extiende por cerca de 100 hectáreas en la zona núcleo del Parque Nacional Tram Chim. (Fuente: VNA)

La provincia también orienta el desarrollo hacia una economía ecológica, el turismo de alta calidad y el mercado de créditos de carbono, además de promover la cooperación internacional para la restauración de hábitats, especialmente del grulla de corona roja.

En los últimos años, el parque ha aplicado diversas soluciones como la quema controlada de pastizales, el arado del suelo, el control de especies invasoras y la regulación estacional del nivel del agua en lugar de mantenerlo elevado durante todo el año. Gracias a estas medidas, el ecosistema se ha ido recuperando, destacando la restauración de cerca de 100 hectáreas de hierba acuática típica de humedales, principal fuente de alimento de la grulla de corona roja.

La mejora ambiental también se refleja en el regreso de diversas especies de flora y aves raras. Según expertos, la reaparición del nenúfar blanco indica una notable mejora en la calidad del agua. Recientemente, varias especies de aves, incluida la grulla de corona roja, han vuelto a Tram Chim.

En el futuro, el parque continuará aplicando una gestión hidrológica adaptativa en armonía con la naturaleza, con el objetivo de garantizar una recuperación sostenible del ecosistema./.