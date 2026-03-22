Medio ambiente

Control de emisiones impulsa transición energética verde en Vietnam

En la hoja de ruta hacia la neutralidad de carbono y el objetivo Net Zero para 2050 en Vietnam, junto con la reducción de la contaminación urbana, el control y la supervisión de emisiones, así como el tratamiento de vehículos no conformes, se consideran medidas clave y urgentes dentro de las políticas generales.

Control de emisiones impulsa transición energética verde en Vietnam. (Fuente: VNA)
Control de emisiones impulsa transición energética verde en Vietnam. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- En la hoja de ruta hacia la neutralidad de carbono y el objetivo Net Zero para 2050 en Vietnam, junto con la reducción de la contaminación urbana, el control y la supervisión de emisiones, así como el tratamiento de vehículos no conformes, se consideran medidas clave y urgentes dentro de las políticas generales.

Según el Departamento de Policía de Tráfico (Ministerio de Seguridad Pública), las fuerzas competentes han sido equipadas con miles de dispositivos modernos para la inspección y el tratamiento de infracciones, como básculas de control de carga, radares de velocidad con imagen, equipos para medir alcohol, drogas, emisiones, humo y ruido. Estas herramientas contribuyen a mejorar la detección y a limitar la circulación de vehículos que no cumplen los estándares.

En cuanto al marco jurídico, según Nguyen Dinh Tho, subdirector del Instituto de Estrategia y Política de Agricultura y Medio Ambiente, el sistema normativo relativo al control de emisiones vehiculares es relativamente completo y se ajusta a la realidad. Documentos como la Resolución 12-NQ/TW (2022) y la Decisión 876/QD-TTg (2022) han establecido una base importante para la transición hacia energías verdes y la reducción de emisiones.

No obstante, la presión práctica aumenta debido al elevado número de vehículos (unos 7,2 millones de automóviles y 81 millones de motocicletas), muchos de ellos antiguos y fuera de los estándares de emisiones. Esto exige un mayor esfuerzo en el control, desde las inspecciones periódicas hasta la vigilancia y sanción en tiempo real.

Persisten, sin embargo, limitaciones como la falta de normas de medición uniformes, equipamiento insuficiente, coordinación limitada entre las fuerzas y sanciones aún incompletas, lo que afecta la eficacia de la aplicación.

Además de complementar y perfeccionar el sistema de normas jurídicas, invertir en la modernización de medios y equipos, así como reforzar los mecanismos de coordinación y mejorar la capacidad de las fuerzas competentes, constituyen exigencias urgentes en la actualidad.

El mayor general Do Thanh Binh, jefe del Departamento de Policía de Tráfico, señaló que, para cumplir de manera más eficaz las tareas asignadas en el control y tratamiento de los vehículos que infringen las disposiciones legales sobre contaminación ambiental, es necesario dotar a las fuerzas de documentos, directrices y mecanismos específicos e innovadores que permitan superar los cuellos de botella institucionales; reforzar los recursos y las infraestructuras; equipar medios técnicos avanzados y adecuados; elevar el nivel profesional; y promover la aplicación de tecnologías de la información, la transformación digital y herramientas tecnológicas de apoyo./.

#emisiones #Vietnam #Net Zero
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