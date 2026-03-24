Especies marinas raras aparecen repetidamente en la costa de Lam Dong

Lam Dong, Vietnam (VNA) La aparición de especies marinas poco comunes en la costa de la provincia vietnamita de Lam Dong ha despertado el interés de residentes y autoridades en los últimos días.



En la mañana del 24 de marzo, una tortuga marina de unos 20 kilogramos fue hallada varada en la playa de Nganh Tam Tan, en la comuna de Tan Hai. Tras el descubrimiento, los habitantes notificaron de inmediato a las autoridades.



Según el subdepartamento provincial de Pesca, Mares e Islas, el ejemplar pertenece a un grupo de especies raras y en peligro de extinción, protegidas estrictamente por la legislación. Las autoridades instaron a la población a no interferir con estos animales y a reportar cualquier avistamiento para su adecuada gestión.



Ese mismo día, en Mui Ne, se observó un pez remo varado en la orilla, lo que atrajo a numerosos curiosos. El ejemplar, de más de dos metros de longitud, presentaba un cuerpo alargado y plateado, con una característica aleta dorsal roja.



Pescadores locales señalaron que esta especie habita normalmente en aguas profundas - entre 200 y 1.000 metros -, por lo que su presencia cerca de la costa es inusual. Expertos apuntan a posibles causas como cambios ambientales, variaciones en la temperatura del agua o alteraciones en las corrientes marinas, aunque también podría tratarse de un individuo debilitado.



De acuerdo con las tradiciones locales, los peces remo encontrados en la orilla suelen ser enterrados con respeto, reflejando la relación cultural de las comunidades pesqueras con el mar.



Días antes, el 22 de marzo, otro ejemplar de mayor tamaño - de unos cuatro metros - fue hallado cerca de Dinh Thay Thim, también en la comuna de Tan Hai, lo que refuerza la inusual frecuencia de estos hallazgos en la zona./.

VNA