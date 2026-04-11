Medio ambiente

Phong Nha-Ke Bang, santuario de biodiversidad y ciencia viva en Vietnam

El Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang destaca por su biodiversidad y cavernas únicas, con nuevas especies y valioso patrimonio científico en Vietnam.

En el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang. (Fuente: VNA)
En el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang. (Fuente: VNA)

Quang Tri, Vietnam (VNA) - Ubicado en la cordillera de Truong Son, el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang es reconocido no solo como el “reino de las cavernas”, sino también como uno de los principales focos de biodiversidad del Sudeste Asiático, donde los ecosistemas continúan siendo objeto de exploración científica y se descubren constantemente nuevas especies.

Estudios recientes indican que el ecosistema del parque permanece “abierto” desde el punto de vista científico. La incorporación de nuevas especies de aves al inventario regional y el hallazgo de la planta parásita Sapria himalayana -carente de clorofila y dependiente de bosques primarios- constituyen señales clave del buen estado de conservación ambiental. Según la administración del parque, la presencia de estas especies sensibles refleja una estructura ecológica bien preservada.

Las investigaciones sobre fauna cavernícola también continúan arrojando resultados relevantes. Diversos organismos adaptados a ambientes con escasa luz y recursos alimentarios limitados sirven como indicadores del carácter primigenio del sistema kárstico del parque, formado a lo largo de millones de años.

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Las montañas de piedra caliza kárstica en Phong Nha – Ke Bang, con grandes entradas de cuevas que se abren en medio del bosque primario, reflejan un proceso de formación geológica que se ha prolongado durante millones de años. (Fuente: VNA)

Hasta la fecha, en Phong Nha-Ke Bang se han registrado más de 1.400 especies animales y cerca de 3.000 especies de plantas superiores, entre ellas numerosas especies raras incluidas en el Libro Rojo de Vietnam y en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Además, decenas de especies han sido descritas por primera vez para la ciencia. Expertos señalan que la combinación de karst antiguo, bosque tropical húmedo y un relieve complejo ha dado origen a un singular “nodo biológico”, donde convergen diversas corrientes biogeográficas.

El mundo subterráneo del parque posee igualmente un notable valor científico. Se han identificado más de 100 especies cavernícolas, muchas de ellas con adaptaciones evolutivas como la pérdida de pigmentación o la reducción de la visión. Este ecosistema es considerado un auténtico “museo vivo de la evolución”, aunque también es extremadamente vulnerable a las actividades humanas.

Además de su riqueza biológica, la zona conserva valiosa información paleoclimática. Investigaciones basadas en estalagmitas han permitido reconstruir la historia de las lluvias y del monzón del Sudeste Asiático durante decenas de miles de años, aportando datos clave para comprender la relación entre el cambio climático global y regional.

De cara al futuro, el parque prevé ampliar la cooperación con la zona de Área Protegida Hin Nam No para conformar un espacio de conservación transfronterizo, promoviendo un enfoque basado en ecosistemas más allá de las fronteras administrativas.

Reconocido como Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, el área destaca no solo por su título, sino por los valores naturales que preserva y continúa revelando. El desafío actual consiste en impulsar el desarrollo turístico en equilibrio con la conservación sostenible, con el fin de proteger este valioso ecosistema para las futuras generaciones./.

VNA
#Phong Nha-Ke Bang #biodiversidad #Vietnam
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