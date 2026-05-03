Medio ambiente

Vietnam intensifica desarrollo de energía solar en tejados

El aumento de la demanda eléctrica, especialmente en la temporada de calor, exige un uso eficiente y racional de la energía; en este contexto, la Directiva 10/CT-TTg establece la base para que autoridades locales, empresas y ciudadanos implementen de manera coordinada soluciones que reduzcan la presión sobre el sistema eléctrico y fomenten la energía solar en tejados.

Foto ilustrativa. (Fuente: VNA)
Foto ilustrativa. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El aumento de la demanda eléctrica, especialmente en la temporada de calor, exige un uso eficiente y racional de la energía; en este contexto, la Directiva 10/CT-TTg establece la base para que autoridades locales, empresas y ciudadanos implementen de manera coordinada soluciones que reduzcan la presión sobre el sistema eléctrico y fomenten la energía solar en tejados.

El 2026, primero del Plan de desarrollo socioeconómico 2026-2030, registra un crecimiento de la demanda energética en un escenario internacional volátil. La directiva fija objetivos concretos en gestión de la demanda, ahorro energético y desarrollo de sistemas de autoconsumo fotovoltaico en tejados. Las localidades han elaborado rápidamente planes adaptados a sus condiciones.

En la provincia de Thanh Hoa, las autoridades priorizan la instalación de sistemas solares en edificios públicos y promueven la participación ciudadana, junto con el uso eficiente de la energía. La implementación sincronizada contribuye a reducir la carga, mejorar la operación del sistema y limitar la necesidad de nuevas inversiones en generación.

El experto en energía Ha Dang Son afirmó que impulsar el desarrollo de la energía solar en tejados para autoconsumo es una opción adecuada, al tratarse de una fuente limpia, de fácil instalación, con rápida recuperación de la inversión y acorde con la demanda en horas pico de calor, contribuyendo a aliviar la presión del suministro eléctrico.

Actualmente, los costos han disminuido alrededor del 40–50% respecto a hace cinco años, reduciendo el período de retorno de la inversión a unos cinco años incluso en el Norte, aunque advirtió que, al depender del clima, se requieren sistemas de almacenamiento para mejorar su flexibilidad.

En la práctica, los beneficios son evidentes: las empresas reducen costos operativos, los servicios ahorran en consumo eléctrico y los hogares ganan autonomía energética, especialmente en verano.

La directiva plantea que alrededor del 10% de las instituciones y hogares instalen sistemas solares en tejados, equivalente al 20% de la capacidad prevista para 2026-2030, y exige perfeccionar mecanismos de apoyo financiero, crédito verde y estándares técnicos para un desarrollo sostenible./.

#Vietnam #energía solar #tejados
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Resolución 70

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