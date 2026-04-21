Concurso Vietnam BirdRace 2026 atraerá a cientos de fotógrafos de todo el mundo

Hanoi (VNA) – El concurso de fotografía de vida silvestre Vietnam BirdRace 2026 se celebrará en el Parque Nacional Cat Tien, en la provincia sureña de Dong Nai, del 8 al 10 de mayo.



Fotógrafos, expertos en conservación, investigadores y visitantes de Vietnam y del extranjero se darán cita en un evento único que celebra la belleza de la naturaleza y promueve la protección del medio ambiente.



Lanzado por primera vez en 2024, el evento anual está coorganizado por Wildtour —operador pionero de tours de observación de aves en el país—, el Vietnam Wildlife Photography Club, el Cat Tien National Park, BirdLife International y diversos socios profesionales, de conservación y de medios.



El programa de este año incluirá intercambios comunitarios, exposiciones, talleres temáticos y competencias de campo.



Uno de los principales objetivos del certamen es recopilar datos de campo y promover el turismo responsable de observación de aves. Los equipos participantes, integrados por entre tres y cuatro miembros, deberán fotografiar la mayor cantidad posible de especies de aves silvestres durante el período oficial de competencia. Aunque la calidad artística no es obligatoria, las imágenes deben ser lo suficientemente claras para la identificación de especies, garantizando la autenticidad y evitando cualquier perturbación de los hábitats naturales.



Como sede, el Parque Nacional Cat Tien es reconocido por sus diversos ecosistemas de bosques y humedales, y desde hace tiempo es considerado un destino destacado para la observación de aves tanto a nivel regional como mundial.



Se espera que Vietnam BirdRace 2026 atraiga a cientos de fotógrafos de todo el mundo, incluidos nombres reconocidos en el ámbito, contribuyendo así a promover el ecoturismo y la educación ambiental en el parque nacional y en Vietnam. El valor total de los premios supera los 250 millones de VND (alrededor de 9.400 USD), abarcando categorías tanto por equipos como individuales.



Más allá de ser un concurso de fotografía, Vietnam BirdRace aspira a convertirse en una plataforma que conecte a los amantes de la naturaleza a nivel nacional e internacional, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad y fomentando el turismo sostenible vinculado a las áreas protegidas de Vietnam.



A nivel mundial, los eventos BirdRace son populares en países con alta biodiversidad, contribuyendo tanto a la investigación científica como a la concienciación comunitaria sobre los valores de conservación./.

VNA