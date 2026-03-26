Hanoi (VNA) – Las fuertes fluctuaciones en los precios de la gasolina están generando una clara ola de cambio en el comportamiento de consumo de los habitantes de la capital. De una actitud inicialmente reservada, muchos ciudadanos de Hanoi ahora buscan activamente y deciden cambiar al uso de motocicletas eléctricas como una solución para ahorrar costes y adaptarse a la tendencia del transporte verde.



Registros en diversos concesionarios de la ciudad muestran un aumento repentino de clientes, con ingresos que en algunos puntos se han duplicado en comparación con el período anterior a la inestabilidad de los precios de los carburantes.



El peso financiero que representa el transporte para las familias, especialmente para quienes dependen de vehículos personales, se ha convertido en el principal motor de este cambio. Usuarios que anteriormente destinaban casi dos millones de VND (76 dólares) mensuales a gasolina informan que, al realizar la transición eléctrica, el gasto operativo puede reducirse a solo unos pocos cientos de miles de VND (4 dólares) por concepto de carga.



Hanoienses se adaptan a los medios de transporte verde (Foto: VNA)



Representantes de concesionarios como VinFast Minh Khanh y VinFast Huy Hieu confirmaron que las ventas mensuales han pasado de un promedio de 200 a más de 400 unidades, con picos de demanda durante los fines de semana que requieren atención continua del personal para procesar pedidos.



Según los portavoces de estos centros de venta, los modelos Evo200 y Feliz son los que reciben mayor preferencia por parte de los residentes de la capital debido a su precio asequible, dimensiones compactas para el tráfico urbano y bajo coste de inversión inicial.



Más allá del factor económico, la conciencia ambiental está impulsando el mercado; ante los niveles de contaminación atmosférica en Hanoi, los consumidores jóvenes y las familias optan por la tecnología eléctrica para reducir las emisiones.



Los expertos señalan que en grandes urbes la transición hacia la movilidad eléctrica es una tendencia inevitable, apoyada por la mejora sustancial en la infraestructura de carga en áreas urbanas, centros comerciales y aparcamientos públicos.



Para facilitar esta transición, el sistema VinFast ha implementado políticas de intercambio de baterías (actualizadas a mediados de marzo de 2026) para modelos como el Evo, Feliz II y Viper. Estas unidades cuentan con dos compartimentos para baterías, utilizan tecnología LFP y son compatibles con una amplia red de estaciones de intercambio. Además, incentivos como períodos de carga gratuita, soporte para pagos a plazos y garantías extendidas han fortalecido la confianza del consumidor.



Los especialistas observaron que la volatilidad de los precios del combustible solo ha sido el “catalizador” de un proceso a largo plazo: una vez que los ciudadanos comprueban los beneficios económicos y ambientales, la movilidad eléctrica se consolida como la tendencia principal del futuro./.