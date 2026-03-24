Vietnam y la Unión Europea consolidan su Asociación Estratégica Integral

Hanoi (VNA) – El viceprimer ministro de Vietnam, Ho Duc Phoc, recibió hoy en esta capital al Comisario de Asociaciones Internacionales de la Unión Europea (UE), Jozef Síkela, en un encuentro oficial que coincidió con la celebración del Foro de Negocios e Inversión Global Gateway Vietnam - UE (GGBIF).



Esta cita diplomática y económica constituye el primer paso concreto para implementar el marco de Asociación Estratégica Integral establecido entre ambas partes en enero de 2026, consolidando a la Unión Europea como el tercer bloque económico más importante a nivel mundial y un socio fundamental para Vietnam en la promoción del desarrollo sostenible, el crecimiento verde y la transformación digital.



Durante las conversaciones, el viceprimer ministro reafirmó que el Gobierno vietnamita apoya las iniciativas de la UE, especialmente la estrategia Global Gateway, debido a su estrecha alineación con los objetivos nacionales de conectividad de infraestructura y transición energética equitativa.



El viceprimer ministro de Vietnam, Ho Duc Phoc, y el Comisario Europeo de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela, presencian la ceremonia de firma del acuerdo de préstamo entre la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la Corporación Eléctrica de Vietnam (EVN) para el Proyecto de la Central Hidroeléctrica de Bombeo Bac Ai. (Foto: VNA)



Informó al representante de la UE sobre los resultados del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y los notables avances socioeconómicos alcanzados por el país indochino tras cuatro décadas de implementación de la política de Renovación (Doi Moi).



Destacó la determinación de Vietnam de cumplir sus objetivos estratégicos mediante el perfeccionamiento de las instituciones y la modernización de infraestructuras esenciales como autopistas, ferrocarriles de alta velocidad, puertos y aeropuertos.



Enfatizó la necesidad de que el Comisario fomente la inversión de empresas del bloque en proyectos de gran envergadura en Vietnam, haciendo especial mención a los centros financieros internacionales recientemente establecidos en Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang.



Por su parte, Jozef Síkela manifestó su impresión ante logros de desarrollo socioeconómico de Vietnam en los últimos tiempos y valoró los avances en las relaciones bilaterales, especialmente el establecimiento del marco de su Asociación Estratégica Integral.



Informó que cada vez hay más empresas europeas interesadas en invertir y establecer negocios en Vietnam en sectores como infraestructura, transformación energética, economía verde, economía digital y economía circular.



La UE considera a Vietnam como uno de los más importantes socios dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), afirmó, y agregó que Vietnam es un socio confiable, particularmente en la actual situación mundial. Las dos partes comparten valores de desarrollo sostenible y acordaron reducir hasta el 99% de los aranceles para facilitar el intercambio comercial.



Ambas partes estuvieron de acuerdo en seguir fortaleciendo su cooperación para contribuir a promover la paz, la estabilidad, la colaboración y el desarrollo sostenible de la región y el mundo.



Paralelamente a las reuniones de alto nivel, el Foro de Negocios e Inversión UE-Vietnam, bajo el lema “Estrategia Global Gateway: Cooperación en inversión hacia un futuro sostenible”, reunió a unos 500 delegados de agencias gubernamentales, instituciones financieras y corporaciones líderes de ambas partes.



El punto culminante del evento fue el anuncio por parte de la UE de un paquete de inversión superior a los 560 millones de euros destinado exclusivamente a Vietnam, con el objetivo de financiar la transición energética, el desarrollo del transporte sostenible y el fortalecimiento de la infraestructura nacional.



Jozef Síkela señaló que estos fondos representan la aplicación práctica de la Estrategia Global Gateway al movilizar capital público y privado para crear empleos y fomentar un crecimiento a largo plazo.



Entre los proyectos estratégicos destacados figura la planta hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo Bac Ai, de 1.200 MW, diseñada para estabilizar el sistema eléctrico y facilitar la integración de fuentes de energía renovable.



Además de los fondos para energía, la UE puso en marcha un mecanismo de apoyo al transporte sostenible valorado en 40 millones de euros, el cual pretende actuar como catalizador para movilizar más de 1.000 millones de euros en proyectos ferroviarios y de movilidad urbana a gran escala.



En el ámbito financiero, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el banco comercial Techcombank de Vietnam formalizaron un acuerdo de 200 millones de euros para facilitar el acceso a capital verde a las empresas vietnamitas, priorizando la eficiencia energética y el transporte limpio.



La vicepresidenta del BEI, Nicola Beer, subrayó que la institución seguirá proporcionando financiación a largo plazo y asesoramiento técnico especializado para elevar los estándares de calidad del crecimiento económico en Vietnam.



Los participantes en el foto también coincidieron en que los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son un motor esencial para atraer inversiones de alta calidad.



El viceprimer ministro Ho Duc Phoc aprovechó el evento para solicitar a los Estados miembros de la UE que aún no lo han hecho a completar la ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones Vietnam-UE (EVIPA). Enfatizó que la plena vigencia de este acuerdo completará el corredor legal necesario para generar confianza absoluta en los inversores de ambas partes y proteger sus intereses mutuos en un contexto global incierto.



Por su parte, Jozef Síkela reafirmó que la UE considera a Vietnam como un socio prioritario en la ASEAN, compartiendo valores comunes sobre el desarrollo humano y la sostenibilidad. Ambas partes concluyeron las jornadas con el compromiso de fortalecer sus nexos, contribuyendo de manera positiva a la paz, la estabilidad y la cooperación para el desarrollo sostenible no solo en la región, sino en el escenario mundial./.