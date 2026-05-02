Las exportaciones vietnamitas consolidan su presencia en Canadá

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Ottawa (VNA) – La creciente participación de empresas vietnamitas en la feria internacional de alimentos SIAL Canadá, celebrada en Montreal del 29 de abril al 1 de mayo, refleja los esfuerzos por ampliar la presencia de los productos vietnamitas en Canadá y en el conjunto de Norteamérica.

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Más que una simple vitrina para exhibir productos agrícolas y alimentos procesados ante importadores, distribuidores y minoristas internacionales, el evento forma parte de una estrategia más amplia orientada a impulsar las exportaciones, diversificar mercados y reforzar la posición de los productos vietnamitas en las cadenas globales de suministro.

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Este año, la Oficina Comercial de Vietnam en Canadá organizó un pabellón nacional, apoyando a 15 empresas en la presentación de sus productos y facilitando la participación de otras cinco con stands independientes. La iniciativa busca fortalecer la promoción comercial, fomentar alianzas y ampliar el acceso al mercado norteamericano, especialmente en el segmento de alimentos procesados.

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La presencia de Vietnam en SIAL Canadá ha crecido de forma sostenida tanto en escala como en ambición. Mientras que en sus primeras etapas la participación tenía un carácter más exploratorio, actualmente las empresas se enfocan en ingresar a grandes canales de distribución, posicionar sus marcas y asegurar asociaciones a largo plazo.

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Ta Quoc Su, presidente de Viet Pepper JSC, señaló que la empresa aspira a acceder a los principales sistemas minoristas de Canadá, en lugar de limitarse a las comunidades vietnamitas o asiáticas. Reconoció que, aunque las empresas han mejorado en la respuesta a las exigencias del mercado, aún es necesario avanzar en aspectos como el cumplimiento de las normativas específicas de etiquetado en Canadá y la garantía de una calidad constante.

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Por su parte, Dang Hoai Phuong, director de desarrollo comercial de Lotus Rice, indicó que la compañía busca ampliar su red de socios e identificar distribuidores adecuados para productos vietnamitas de gama alta. Destacó el arroz ST25 como un producto emblemático con gran potencial de crecimiento en este mercado.

En el pabellón de Vietnam (Foto: VNA)

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Este giro - de centrarse en nichos y ventas puntuales a conquistar al consumidor general y establecer alianzas estratégicas - evidencia una evolución significativa en la estrategia empresarial vietnamita. En un mercado exigente como el canadiense, el éxito no depende únicamente de la calidad del producto, sino también de contar con redes de distribución eficaces, estrategias comerciales sólidas y una visión de largo plazo.

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Stéphane Thuillier, director ejecutivo de SIAL Canadá, destacó que la economía desarrollada del país, su población en crecimiento y su diversidad cultural crean condiciones favorables para los productos vietnamitas. Con cerca de la mitad de sus habitantes nacidos en el extranjero, incluida una importante comunidad vietnamita, la demanda de alimentos tradicionales sigue siendo elevada. Añadió que tanto los consumidores de origen vietnamita como otros segmentos muestran un creciente interés por productos saludables, un ámbito en el que Vietnam tiene claras ventajas.

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La creciente presencia de empresas vietnamitas en SIAL Canadá pone de relieve una estrategia cada vez más estructurada para acceder a los mercados internacionales, una mayor interacción con consumidores exigentes y un papel en ascenso de Vietnam dentro de la cadena global de suministro alimentario. Con un apoyo continuo, mejores estándares y esfuerzos sostenidos de posicionamiento de marca, SIAL Canadá seguirá siendo una plataforma clave para la expansión de los productos vietnamitas en Norteamérica./.

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