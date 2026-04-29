Vietnam registra fuerte alza en exportaciones de productos electrónicos

Hanoi (VNA) Hasta el 15 de abril de 2026, las exportaciones de productos electrónicos de Vietnam registraron un crecimiento impresionante, con un valor total de 55,4 mil millones de dólares, según datos del Departamento de Aduanas (Ministerio de Finanzas).



La fuente precisó que de esta cifra destacan las ventas de ordenadores, productos electrónicos y componentes, que alcanzaron 36,5 mil millones de dólares, lo que representó un aumento internual del 47,3%.



El volumen total de importaciones y exportaciones de la industria electrónica en los primeros 3,5 meses del año superó los 110 mil millones de dólares, una cifra récord, señaló. La balanza comercial presenta actualmente un déficit de aproximadamente 1,53 mil millones de dólares, detalló.



Gracias a la aceleración del sector electrónico, el principal contribuyente a los ingresos por exportaciones, el panorama exportador durante los primeros casi cuatro meses del año consiguió una tasa de crecimiento superior al 20%.



En el panorama general, el valor total de las ventas al extranjero del país llegó a 144,58 mil millones de dólares, un incremento de 20,3% en comparación con la misma etapa del año pasado.



La producción seguirá disparando



La inversión extranjera directa (IED) en el sector electrónico ha aumentado notablemente durante la última década, lo que ha contribuido a expandir rápidamente la capacidad de suministro de la industria. Esto se refleja claramente en las cifras de exportación.



Las exportaciones de productos electrónicos de Vietnam casi se han triplicado, pasando de unos 47 mil millones de dólares en 2015 a más de 165 mil millones de dólares en 2025.



Este crecimiento está vinculado a la presencia de numerosas corporaciones tecnológicas globales en Vietnam como Samsung, Intel, LG, Foxconn y Luxshare, con grandes complejos de fabricación en Bac Ninh, Thai Nguyen, Hai Phong, Bac Giang y Ciudad Ho Chi Minh.



Actualmente, la electrónica se considera la principal categoría de exportación y un factor clave que ayuda a Vietnam a lograr altos resultados en sus exportaciones y a mantener un superávit comercial en 2025.



El año pasado, las exportaciones del país indochino fueron de 475 mil millones de dólares, una subida interanual del 17% con un superávit comercial de más de 20 mil millones de dólares.



En especial, el sector electrónico logró 165 mil millones de dólares, entre ellos, el área de IED aportó hasta 162,5 mil millones de dólares. El aumento de las importaciones de componentes y equipos de entrada está directamente relacionado con las perspectivas de crecimiento del campo manufacturero.



Por otro lado, las políticas comerciales y las barreras técnicas en muchos de los principales mercados también ejercen presión sobre las actividades exportadoras de Vietnam.



Como resultado, en los primeros 15 días de abril de 2026, las exportaciones de productos electrónicos disminuyeron en aproximadamente 2 mil millones de dólares en comparación con la segunda quincena de marzo.



En respuesta, muchas empresas han ajustado sus estrategias logísticas, sobre todo aumentar los niveles de inventario seguros y ampliar sus fuentes de suministro de componentes desde múltiples regiones.



A pesar de los riesgos geopolíticos y logísticos, la Asociación de la Industria Electrónica de Vietnam (VEIA) evaluó que establecer un nuevo récord en 2026 sigue siendo factible si se mantienen las tendencias actuales de pedidos y se reducen las tensiones en Medio Oriente./.

VNA