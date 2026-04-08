Medios indonesios destacan creciente influencia económica de Vietnam

Yakarta (VNA)- Medios indonesios han señalado la creciente influencia económica de Vietnam, destacando que, si bien el país aún no figura entre las 10 principales economías de Asia por Producto Interno Bruto (PIB), su papel en las redes de producción y cadenas de suministro regionales está en constante ascenso.



En un artículo publicado el 6 de abril, seasia.co citó datos comparativos de las 10 mayores economías asiáticas entre 1980 y 2025, indicando que el centro de gravedad económico de la región se ha desplazado notablemente de Japón a China e India, junto con la creciente importancia del Sudeste Asiático.



El análisis mostró que el panorama económico de Asia ha experimentado profundos cambios en las últimas cuatro décadas. La posición dominante que alguna vez tuvo Japón ha cedido terreno a China e India, impulsadas por economías de gran tamaño, poblaciones jóvenes y una rápida urbanización.



Al mismo tiempo, varias "potencias medianas" han ganado terreno, con Corea del Sur ascendiendo al cuarto lugar e Indonesia manteniendo una posición entre las cinco primeras y consolidándose como la mayor economía del Sudeste Asiático.



Aunque Vietnam no figuraba entre los 10 primeros ni en 1980 ni en 2025, el artículo señalaba que el continuo ascenso del país refleja su transformación en un centro manufacturero global clave.



Los acuerdos comerciales estratégicos, los costes laborales competitivos y una base industrial en rápida modernización lo han convertido en un destino cada vez más atractivo para los inversores internacionales que buscan alternativas en Asia.



El país está adquiriendo mayor influencia en sectores clave como la manufactura, la electrónica, el comercio digital y la diversificación de la cadena de suministro. Malasia también se destaca como parte de esta tendencia.



Según el artículo, Vietnam y otras economías del sudeste asiático se están beneficiando de un cambio global, ya que las empresas buscan centros de producción alternativos y complementarios.



El artículo afirmaba que si 1980 perteneció a Japón y 2025 a China e India, el próximo capítulo de la historia económica de Asia podría pertenecer cada vez más al sur del continente, en particular al sudeste asiático.



Se espera que la demografía favorable, la rápida urbanización, la expansión de la clase consumidora y una ubicación estratégica entre el Índico y el Pacífico refuercen el papel central de la región en lo que a menudo se describe como el "siglo asiático". Vietnam y Malasia están contribuyendo significativamente a este cambio, según el artículo./.

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