Vietnam y Estados Unidos fortalecen vínculos comerciales

Hanoi (VNA) Vietnam considera a Estados Unidos uno de sus socios prioritarios y desea promover la asociación estratégica integral entre los dos países para que se desarrolle de manera sana, estable y sostenible, en beneficio de las personas y las empresas, y como contribución a la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región y en el mundo.



Así lo afirmó hoy el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, durante un encuentro con Brian McFeeters, presidente interino y director general del Consejo Empresarial Estados Unidos-ASEAN (USABC), quien se encuentra en el país de visita de trabajo.



El premier informó que Vietnam se esfuerza por lograr un desarrollo rápido pero sostenible, mejorando integralmente la vida de las personas, consolidando la autodeterminación estratégica y transformando radicalmente su modelo de crecimiento y progreso basado en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, entre otros aspectos.



Con el fin de materializar los objetivos mencionados, Vietnam aboga por fortalecer la integración internacional, maximizar la utilización de los recursos externos para fines de desarrollo, implementar mecanismos y políticas preferenciales específicos, eliminar barreras y obstáculos, y crear condiciones favorables para que las empresas extranjeras inviertan y operen eficazmente en la nación, reiteró.



En el contexto de una situación global y regional compleja y en rápida evolución, se mostró complacido al constatar que la relación entre Vietnam y Estados Unidos continúa desarrollándose de manera sólida, sustancial y eficaz en los últimos tiempos.

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, habla en el evento. (Fuente: VNA)





Para garantizar que las relaciones económicas, comerciales y de inversión entre ambos países sigan desarrollándose fuertemente en el futuro, Vietnam está dispuesto a crear las condiciones más favorables para que las empresas foráneas, incluidas las estadounidenses, continúen expandiendo sus operaciones e invirtiendo con éxito en el país indochino, brindando así aportes a los nexos bilaterales y a los objetivos de desarrollo de la parte anfitriona, puntualizó.



Tras valorar las opiniones sustanciales y sinceras de las empresas estadounidenses, el dirigente declaró que el Gobierno había estudiado detenidamente las propuestas y recomendaciones, y que tomaría medidas decisivas para abordar los problemas que pudieran resolverse, especialmente en lo que respecta a los procedimientos administrativos y las condiciones comerciales.



En cuanto a los asuntos pendientes por ambas naciones, los Ministerios y ramas pertinentes vietnamitas continuarán dialogando en profundidad con la parte estadounidense para encontrar soluciones satisfactorias en aras de la armonización de intereses.



Se espera que USABC y las empresas estadounidenses sigan aprovechando su influencia para transmitir la buena voluntad de Vietnam y sus esfuerzos por cooperar, tener una voz objetiva que refleje fielmente la realidad de la economía vietnamita y promover la pronta consecución de un acuerdo comercial recíproco, justo y equilibrado entre ambos países.



Asimismo, exhortó a Estados Unidos que considere pronto el reconocimiento de Vietnam como una economía de mercado plena y a eliminarlo de la lista de países con restricciones a la exportación (D1-D3).



Al referirse a varias áreas específicas de cooperación, afirmó que el Gobierno apoya y acoge con satisfacción la inversión de las principales empresas y corporaciones energéticas estadounidenses en Vietnam, como contribución a garantizar la seguridad energética nacional y al desarrollo de un mercado energético equitativo, transparente y eficiente.



En lo que respecta a la colaboración en ciencia y tecnología, un nuevo pilar en las relaciones bilaterales, Vietnam aplaude y valora la tecnología estadounidense y está dispuesto a facilitar el acceso al mercado a las empresas de telecomunicaciones norteamaricanas capacitadas para la investigación, la inversión, la transferencia de tecnología y el desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones, 5G y cables de fibra óptica submarinos en el país, sobre la base de garantizar la seguridad nacional y cumplir con el marco legal local, comentó.



Tras señalar que en febrero el Ministerio de Ciencia y Tecnología concedió una licencia para proporcionar servicios de internet por satélite Starlink en Vietnam, instó a las empresas estadounidenses a fortalecer la cooperación con las entidades anfitrionas y realizar la transferencia de tecnologías, especialmente tecnologías clave, y apoyar al país sudesteasiático a participar más en las cadenas de valor regionales y mundiales.



También formuló votos porque USABC y las empresas estadounidenses están trabajando junto con el Gobierno vietnamita para organizar con éxito el Año APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) 2027, generando un impulso para que el país continúe abriendo sus mercados, atrayendo inversiones, transfiriendo tecnología y mejorando la competitividad de su economía.



A la vez, Brian McFeeters dijo que Estados Unidos está dispuesto a cooperar e invertir en Vietnam en los ámbitos como energía, tecnología e innovación, servicios financieros y gestión de fondos, industria aeroespacial y automotriz, logística y fabricación avanzada, salud y ciencias de la vida, alimentación y agricultura, bienes de consumo, turismo y viajes, economía creativa y servicios de consultoría./.