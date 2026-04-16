Economía

Crecimiento de dos dígitos: oportunidad y reto para Vietnam

Vietnam establece un ambicioso objetivo de crecimiento económico superior al 10% impulsado por la construcción

El sector de construcción es uno de los pilares de la economía (Fuente: VNA)
El sector de construcción es uno de los pilares de la economía (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – La meta de un crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) superior al 10% anual para el período 2026–2030 de Vietnam se considera alcanzable, pero también implica grandes presiones sobre la gestión y coordinación de políticas.

El sector de la construcción, uno de los pilares de la economía, se espera que lidere el crecimiento mediante la inversión en infraestructura, la estabilización del mercado y la mejora de la eficiencia de ejecución.

La Conclusión No. 18-KL/TW del segundo Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XIV mandato establece el objetivo de un crecimiento de dos dígitos y al mismo tiempo diseña un sistema de soluciones integradas con cronogramas y responsabilidades específicas para cada sector y nivel administrativo. El marco político se basa en cuatro pilares: instituciones, motores del crecimiento, infraestructura y capacidad de ejecución. Entre ellos, las reformas institucionales se consideran cruciales, mientras que el desarrollo de infraestructura sigue siendo un requisito fundamental.

La Conclusión también fija metas concretas, como completar más de 5.000 kilómetros de autopistas para 2030, establecer el tren de alta velocidad Norte-Sur, desarrollar puertos, infraestructura energética y digital, así como ciudades inteligentes. La inversión pública se considera “capital inicial”, que debe concentrarse, evitando la dispersión, y mejorar la eficiencia para optimizar los recursos presupuestarios y estimular la inversión privada.

Los expertos subrayan que una infraestructura efectiva creará nuevos polos de crecimiento y reestructurará el espacio económico, pero el éxito depende de la coordinación entre ministerios, sectores y localidades. El sector de la construcción enfrenta la presión de cumplir con los plazos de proyectos estratégicos, controlar costos y estabilizar el mercado.

vnanet-xay-dung.jpg
El sector de construcción es uno de los pilares de la economía (Fuente: VNA)

Según Nguyen The Minh, subdirector del Departamento de Economía y Gestión de la Inversión en Construcción, el sector enfrenta fluctuaciones en los precios de combustibles y materiales. El Ministerio de Construcción ha recomendado al Primer Ministro emitir directivas, solicitando a las localidades estabilizar precios y sancionar el acaparamiento, además de recopilar problemas para proponer políticas que compartan riesgos entre el Estado y las empresas.

El sector de la construcción se considera el “motor” al implementar proyectos de infraestructura y regular los mercados de materiales y bienes raíces.

Nguyen Tri Duc, jefe de la Oficina del Ministerio de Construcción, afirmó que su cartera mantiene el objetivo de crecimiento de dos dígitos, con un enfoque flexible pero respetando la disciplina de inversión, a través de cinco tareas clave: optimizar la eficiencia de la inversión, desarrollar infraestructura, reestructurar el sector de manera moderna y sostenible, regular el mercado y fortalecer el papel de las instituciones mediante la descentralización y supervisión efectiva.

El mayor desafío sigue siendo la ejecución. A largo plazo, el objetivo no solo es el crecimiento numérico, sino también construir una base de desarrollo sostenible, con infraestructura integrada, instituciones transparentes y capacidad de ejecución suficiente para transformar los objetivos en resultados concretos./.

VNA
#crecimiento #Infraestructura #construcción #PIB
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

PIB de Vietnam creció un 7,83% en primer trimestre de 2026

PIB de Vietnam creció un 7,83% en primer trimestre de 2026

Según la Oficina de Estadísticas del Ministerio de Finanzas, el PIB de Vietnam creció 7,83% interanual en el primer trimestre de 2026. Por sectores, la agricultura, silvicultura y pesca aumentaron 3,58%, la industria y la construcción 8,92%, y los servicios 8,18%.

Ver más

Tom Attenborough (derecha), Director de Desarrollo de Negocios Internacionales, Mercados Primarios, Bolsa de Londres (LSE), en el Foro de Inversiones de Alto Nivel, celebrado recientemente en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

Bolsa de Londres destaca potencial del mercado vietnamita

Las perspectivas para el mercado bursátil vietnamita son muy positivas porque el país tiene una economía de rápido crecimiento, y el Gobierno está garantizando que esta tasa de crecimiento se acelere aún más en el futuro, aseguró Tom Attenborough, director de Desarrollo de Negocios Internacionales, Mercados Primarios, Bolsa de Londres (LSE).

La zona sur de la provincia de Khanh Hoa cuenta con grandes ventajas para el desarrollo de proyectos de energía eólica. Foto: VNA

Seguridad energética: cuestión estratégica para Vietnam ante la volatilidad global

La creciente inestabilidad geopolítica global, especialmente en Medio Oriente, está poniendo a prueba la seguridad energética mundial y plantea a Vietnam un desafío estratégico urgente: garantizar el suministro, contener el impacto del alza de los combustibles y acelerar la transición hacia un modelo energético más sostenible.

Los coches eléctricos se consolidan como un nuevo motor de crecimiento para el mercado. (Fuente: VNA)

Ventas de automóviles en Vietnam crecen con fuerza

El mercado automovilístico vietnamita registró un sólido crecimiento en marzo de 2026, con ventas totales de 70.859 unidades, más del doble que el mes anterior y un aumento superior al 36% en el primer trimestre.

Foto de ilustración. (Foto: VNA)

Provincia vietnamita acelera transformación digital para impulsar el crecimiento

En cumplimiento de la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político, la provincia sureña vietnamita de An Giang ha publicado un catálogo de los “grandes desafíos” en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital para 2026, con el objetivo de orientar la investigación hacia las necesidades prácticas, impulsar el desarrollo socioeconómico y avanzar hacia las metas previstas para 2045.