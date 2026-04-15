Economía

Bolsa de Londres destaca potencial del mercado vietnamita

Las perspectivas para el mercado bursátil vietnamita son muy positivas porque el país tiene una economía de rápido crecimiento, y el Gobierno está garantizando que esta tasa de crecimiento se acelere aún más en el futuro, aseguró Tom Attenborough, director de Desarrollo de Negocios Internacionales, Mercados Primarios, Bolsa de Londres (LSE).

Tom Attenborough (derecha), Director de Desarrollo de Negocios Internacionales, Mercados Primarios, Bolsa de Londres (LSE), en el Foro de Inversiones de Alto Nivel, celebrado recientemente en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)
Tom Attenborough (derecha), Director de Desarrollo de Negocios Internacionales, Mercados Primarios, Bolsa de Londres (LSE), en el Foro de Inversiones de Alto Nivel, celebrado recientemente en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) Las perspectivas para el mercado bursátil vietnamita son muy positivas porque el país tiene una economía de rápido crecimiento, y el Gobierno está garantizando que esta tasa de crecimiento se acelere aún más en el futuro, aseguró Tom Attenborough, director de Desarrollo de Negocios Internacionales, Mercados Primarios, Bolsa de Londres (LSE).

Con el fin de lograr un crecimiento de dos dígitos, Vietnam necesitará una mayor participación de los flujos de capital internacionales, comentó. Esto también abre diversas oportunidades para que los inversores participen en el crecimiento a largo plazo en la economía de la nación indochina, reiteró.

Además, el papel de Vietnam en la región de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) es cada vez más importante y se verá reforzado a nivel mundial en el futuro, señaló. También destacó que una serie de empresas vietnamitas han trascendido su posición de "campeonas nacionales" para convertirse en "campeonas regionales".

En este contexto, la LSE expresa su deseo de actuar como puente de conexión, apoyando a las empresas vietnamitas para que obtengan un mayor acceso a las redes de inversores internacionales y, de este modo, aprovechen mejor las oportunidades de crecimiento, puntualizó.

La mejora de la calificación crediticia de Vietnam, que pasó de “mercado fronterizo” a “mercado emergente” tras la decisión de FTSE Russell, representa un hito clave para el país. Este avance abre la puerta a una mayor atracción de capitales provenientes de fondos de inversión especializados en índices de mercados emergentes, subrayó.

Simultáneamente, los esfuerzos del Gobierno vietnamita por flexibilizar las regulaciones sobre inversiones internacionales y crear un entorno más favorable para la movilización de capitales han "abierto oficialmente la puerta" a una mayor afluencia de capital extranjero, remarcó.

Un ejemplo concreto es la firma de un Memorando de Entendimiento de cooperación entre el banco vietnamita HDBank y la Bolsa de Londres, el cual abre oportunidades para que la entidad anfitriona acceda a los mercados internacionales de capitales, especialmente al mercado de bonos, explicó.

Al comentar el plan para construir el Centro Financiero Internacional de Vietnam (VIFC), Attenborough dijo que se trata de un paso positivo.

El representante de LSE afirmó que la Bolsa está dispuesta a cooperar con el VIFC de diversas maneras, desde apoyar a los emisores en la captación de capital internacional hasta mejorar la posición del Centro en el panorama financiero mundial./.

VNA
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