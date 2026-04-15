Economía

Vietnam y Estados Unidos fortalecen cooperación económica con enfoque sostenible

Vietnam y Estados Unidos avanzan en el fortalecimiento de su cooperación económica con un enfoque más sustantivo y sostenible, en un contexto de relaciones bilaterales en constante desarrollo.

Encuentro entre representantes del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam y una delegación del Consejo Empresarial Estados Unidos–ASEAN (USABC). (Foto: VNA)
Encuentro entre representantes del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam y una delegación del Consejo Empresarial Estados Unidos–ASEAN (USABC). (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam y Estados Unidos avanzan en el fortalecimiento de su cooperación económica con un enfoque más sustantivo y sostenible, en un contexto de relaciones bilaterales en constante desarrollo.

Durante un encuentro con una delegación del Consejo Empresarial Estados Unidos–ASEAN (USABC), encabezada por su presidente y director ejecutivo, Brian McFeeters, el viceministro vietnamita de Industria y Comercio Nguyen Sinh Nhat Tan destacó que la cooperación económica continúa siendo un pilar clave de la relación bilateral, con una alta complementariedad que contribuye a la estabilidad de las cadenas de suministro y al crecimiento sostenible.

La reunión se produjo tras la reciente visita del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a Estados Unidos en febrero de 2026, considerada un impulso significativo para los vínculos en comercio, inversión y economía.

En este marco, el viceministro reafirmó que Vietnam considera a Estados Unidos uno de sus principales socios estratégicos en materia económica y comercial, al tiempo que reiteró el compromiso de mantener un entorno político-social estable, impulsar reformas institucionales y mejorar la transparencia y previsibilidad de las políticas, con vistas a favorecer la inversión extranjera.

Asimismo, subrayó que el país promueve una industrialización verde y sostenible, con prioridad en sectores de alta tecnología como semiconductores, inteligencia artificial, macrodatos y computación en la nube, además del desarrollo de infraestructuras energéticas, logísticas y digitales.

Por su parte, representantes del empresariado estadounidense valoraron positivamente el potencial del mercado vietnamita y su entorno de inversión, y formularon propuestas en áreas como energía, tecnología, logística, comercio, finanzas, salud y agricultura. Entre las principales recomendaciones destacan el desarrollo del mercado de gas natural licuado (GNL), la energía a gas, las energías renovables, así como la implementación del mecanismo de compra directa de electricidad (DPPA) y el perfeccionamiento del marco regulatorio para la economía digital y las cadenas de suministro.

El viceministro Nguyen Sinh Nhat Tan acogió estas propuestas y señaló que servirán como base para que las autoridades continúen perfeccionando políticas y mejorando la gestión, en coordinación con los organismos pertinentes y conforme a las prácticas internacionales.

Ambas partes coincidieron en priorizar áreas clave como la seguridad energética, el desarrollo de la industria de alta tecnología y la infraestructura digital, así como el impulso al comercio electrónico, la logística y la economía digital, junto con una mayor cooperación en salud, agricultura y gestión de mercados.

En materia comercial, Vietnam mantiene un diálogo activo con Estados Unidos basado en la transparencia y el espíritu constructivo, al tiempo que instó a las empresas estadounidenses a seguir desempeñando un papel de enlace para fortalecer un entorno de cooperación estable y duradero.

Al concluir el encuentro, el representante vietnamita reiteró que el Gobierno considera a la comunidad empresarial estadounidense un socio estratégico, confiable y de largo plazo, y reafirmó su compromiso de mantener un diálogo abierto y efectivo para avanzar hacia una relación económica equilibrada y de beneficio mutuo./.

VNA
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