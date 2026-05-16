Zona especial vietnamita de Phu Quy refuerza su modelo de desarrollo basado en economía marítima

Lam Dong, Vietnam (VNA) - Situada a unas 56 millas náuticas (120 km) de tierra firme en dirección este-sureste, la zona especial de Phu Quy, en la provincia vietnamita de Lam Dong, está impulsando con fuerza su economía marítima, apoyándose principalmente en dos pilares: el turismo insular y la explotación pesquera. Esta estrategia contribuye a elevar la calidad de vida de la población y a promover un desarrollo sostenible.

Tras la fusión de las comunas de Long Hai, Ngu Phung y Tam Thanh, Phu Quy cuenta actualmente con una superficie de 18 km² y una población aproximada de 32.000 habitantes.​

El territorio dispone de numerosos atractivos naturales de gran valor paisajístico, como bahía Trieu Duong, la playa Doi Dua y la pequeña playa Ganh Hang. A ello se suma un ecosistema marino diverso, con ricos arrecifes de coral, además de tres sitios reconocidos a nivel nacional y ocho patrimonios de nivel provincial.​

Desde 2016, y especialmente tras la puesta en funcionamiento del suministro eléctrico continuo las 24 horas, el turismo en la isla ha experimentado un crecimiento notable. En 2025, Phu Quy recibió alrededor de 155.000 visitantes, un aumento del 5% respecto al año anterior, con ingresos turísticos superiores a los 7,7 millones de dólares.​

En la actualidad, la ruta marítima Phan Thiet-Phu Quy opera de forma regular con cinco embarcaciones de alta velocidad y buques de carga, lo que ha mejorado significativamente la conectividad entre la isla y el continente.​

Según la Asociación de Turismo de Lam Dong, aunque el turismo en Phu Quy aún se encuentra en una fase de desarrollo inicial, avanza rápidamente gracias a la diversificación de productos y a una orientación hacia el turismo verde y sostenible. Además del turismo de playa, la localidad promueve el turismo cultural mediante la visita a sitios históricos, la participación en festivales tradicionales y la experiencia de la vida de las comunidades pesqueras.​

Junto al turismo, la pesca sigue siendo uno de los principales motores económicos de la zona. Phu Quy cuenta actualmente con cerca de 1.678 embarcaciones pesqueras de distintos tamaños, incluidas unidades dedicadas a servicios de compra y transporte de productos del mar.​

Puerto pesquero de la zona especial de Phu Quy. (Fuente: VNA

La producción media anual de productos pesqueros alcanza aproximadamente las 30.000 toneladas. Asimismo, la isla posee la mayor flota de servicios logísticos pesqueros de la provincia, con más de 160 embarcaciones, y lidera el desarrollo de la acuicultura marina en jaulas semiflotantes naturales, con más de 50 instalaciones, una superficie cercana a 7.000 m² y una producción anual superior a 100 toneladas.

De acuerdo con la planificación de la provincia de Lam Dong, Phu Quy se convertirá en un centro regional de explotación, conservación, procesamiento y servicios logísticos pesqueros del litoral Centro-Sur, además de consolidarse como un destino turístico marítimo e insular clave, orientado al turismo verde y sostenible de cara a 2030.​

Con el objetivo de explotar de manera eficiente y sostenible su economía marítima, en línea con la Estrategia Marítima de Vietnam, Phu Quy ha puesto en marcha políticas para movilizar inversiones destinadas a completar la infraestructura al servicio del desarrollo insular y marítimo.​

Las prioridades incluyen la modernización de la flota pesquera, la delimitación de zonas de pesca estratégicas y especies prioritarias, el fortalecimiento de los servicios en el mar, el desarrollo de marcas para los productos marinos locales, el aumento del valor añadido tras la captura y la promoción de exportaciones, así como la ampliación y mejora de la calidad de la acuicultura marina./.