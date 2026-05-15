Aerolíneas vietnamitas ajustan sus horarios de verano ante el alto costo del combustible

Hanoi (VNA) - Las aerolíneas vietnamitas continúan ajustando de manera prudente sus horarios de vuelos para la temporada de verano, en un contexto marcado por la persistencia de los altos precios del combustible, lo que las lleva a priorizar la optimización de costos y la seguridad operativa.



De acuerdo con el Ministerio de Construcción, el mercado mundial de combustible para aviación sigue bajo presión debido a las tensiones en Medio Oriente. Aunque anteriormente se registraron algunas señales diplomáticas positivas, la situación en la región continúa siendo compleja, y las interrupciones en las cadenas de suministro de energía y transporte han provocado un nuevo repunte en los precios del combustible, que se mantienen en niveles elevados a inicios de mayo.



Pese a este escenario de incertidumbre geopolítica, la cartera destacó que las aerolíneas vietnamitas han mantenido una recuperación estable y un ritmo de crecimiento positivo durante el primer trimestre del año.



En este contexto, la Autoridad de Aviación Civil de Vietnam (CAAV) ha anunciado exenciones temporales en la normativa de franjas horarias (slots) para los vuelos afectados por el conflicto en Medio Oriente, vigentes del 28 de febrero al 30 de junio de este año.



Según la medida, para aerolíneas como Emirates, Qatar Airways y Etihad Airways, los slots devueltos por falta de uso o uso indebido entre el 28 de febrero y el 28 de marzo serán considerados como utilizados a efectos de conservación de derechos históricos para el programa de invierno 2026-2027.



De igual forma, los slots confirmados antes de la fecha base histórica y devueltos por falta de uso o uso indebido entre el 29 de marzo y el 30 de junio también se considerarán válidos para el seguimiento de la utilización en el programa de verano 2026, así como para el cálculo de derechos históricos del verano 2027.



Para las aerolíneas vietnamitas y otras compañías extranjeras, los slots confirmados antes de la fecha base histórica y devueltos antes del 15 de mayo -en el período comprendido entre el 29 de marzo y el 30 de junio- también serán contabilizados como utilizados para efectos de control de slots y planificación futura.



La CAAV señaló además que seguirá monitoreando la evolución de la situación en Medio Oriente y las fluctuaciones del precio del combustible Jet A-1 antes de decidir si extiende estas exenciones más allá del 30 de junio./.

VNA