Destacan papel de Samsung en innovación durante una visita al centro de I+D en Vietnam

Hanoi (VNA) - El jefe de la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central del Partido, Nguyen Thanh Nghi, encabezó una visita de trabajo al Centro de Investigación y Desarrollo (I+D) de Samsung Vietnam, donde destacó el papel de la empresa en el impulso de la innovación, la transferencia tecnológica y el desarrollo de recursos humanos de alta calidad en el país.

La delegación, integrada por la Comisión de Políticas y Estrategias y el Comité Directivo encargado del proyecto “Renovación del modelo de desarrollo nacional basado en la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital”, realizó la tarde del 14 de mayo la visita en el marco de sus trabajos de elaboración de dicha iniciativa, que será presentada próximamente al Comité Central.

Durante el encuentro, el director general de Samsung Vietnam, Na Ki Hong, informó que el centro de I+D fue inaugurado en diciembre de 2022, coincidiendo con el 30.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Corea del Sur. Con una inversión de 220 millones de dólares, la instalación emplea actualmente a unos 2.500 ingenieros vietnamitas.

El directivo señaló que el centro no se limita al desarrollo de teléfonos móviles, sino que ha ampliado sus actividades a ordenadores portátiles y equipos de telecomunicaciones 4G y 5G. Asimismo, destacó la implementación de programas de cooperación con las principales universidades vietnamitas, centros de educación secundaria especializada en Hanoi y la concesión de becas a estudiantes destacados.

Na Ki Hong informó que en 2025 Samsung Vietnam alcanzó ingresos por 64,9 mil millones de dólares y exportaciones por 57,1 mil millones de dólares, con una inversión acumulada superior a los 24 mil millones de dólares.

También valoró las políticas de Vietnam en materia de ciencia y tecnología y reafirmó el compromiso de la empresa de fortalecer su competitividad tecnológica, ampliar la participación de empresas vietnamitas en la cadena de suministro y promover la formación de talento altamente cualificado.

La delegación encabezada por Nguyen Thanh Nghi realiza una sesión de trabajo en el Centro de Investigación y Desarrollo de Samsung Vietnam, en Hanoi. (Foto: VNA)

Por su parte, Nguyen Thanh Nghi subrayó que la Comisión está coordinando la elaboración del proyecto de renovación del modelo de desarrollo nacional basado en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, el cual será presentado al Comité Central en el futuro próximo. Uno de sus ejes fundamentales es impulsar un crecimiento sustentado en el conocimiento, la tecnología y los recursos humanos de alta calidad, así como fortalecer la conexión entre las empresas nacionales y las grandes corporaciones tecnológicas internacionales.

El dirigente destacó el papel de Samsung como el mayor inversor extranjero en Vietnam y señaló que su centro de I+D en Hanoi constituye el mayor de la compañía en el Sudeste Asiático. Añadió que esta inversión refleja un compromiso de largo plazo con el país y evidencia la creciente profundidad de la cooperación económica entre Vietnam y Corea del Sur.

Asimismo, valoró los aportes de Samsung Vietnam en la formación de recursos humanos de alta calidad, la investigación y desarrollo, la transferencia de tecnología, la promoción del ecosistema de innovación, la generación de empleo cualificado y su contribución al crecimiento económico, las exportaciones y la reestructuración de la economía vietnamita.

Durante la reunión, representantes de varios ministerios y organismos vietnamitas expusieron las políticas del Partido y del Estado en materia de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, así como la tendencia en la atracción de inversión extranjera directa (IED), orientada progresivamente desde la manufactura hacia la innovación y el desarrollo de centros de I+D.

Ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre la formación de recursos humanos para la innovación, la mejora de capacidades en tecnologías avanzadas y el fortalecimiento de la cooperación con empresas vietnamitas. También se destacó la calidad del personal de Samsung Vietnam y el interés en que la empresa continúe colaborando con las autoridades vietnamitas en la formulación de políticas para el desarrollo sostenible de la ciencia y la tecnología.

Al cierre del encuentro, Nguyen Thanh Nghi reiteró que Vietnam considera al sector de IED un componente clave de su economía. En adelante, el país orientará la atracción de esta fuente hacia criterios de calidad, priorizando el valor tecnológico, la innovación, el valor añadido y el impacto de difusión, en lugar del volumen.

Asimismo, instó a Samsung a seguir desarrollando su ecosistema tecnológico, ampliar la investigación en tecnologías clave, reforzar la cooperación con universidades, institutos de investigación y empresas vietnamitas, y apoyar la formación de ingenieros en áreas como la inteligencia artificial y los semiconductores.

En la misma jornada, la delegación visitó la sede del Centro de I+D de Samsung Vietnam, donde mantuvo un encuentro con ingenieros vietnamitas y recorrió las instalaciones de formación, auditorios y zonas de experiencia de productos del centro./.