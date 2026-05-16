Sociedad

Mandatario vietnamita llama a la Universidad Nacional de Hanoi a convertirse en pilar académico y tecnológico del país

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, llamó a la Universidad Nacional de Hanoi a convertirse en el principal pilar académico y tecnológico del país durante la celebración de su 120 aniversario.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, habla en el evento. (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, habla en el evento. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, instó hoy a la Universidad Nacional de Hanoi a consolidarse como el principal pilar académico y tecnológico del país, durante la ceremonia por el 120 aniversario de la institución, en la que también recibió la Orden del Trabajo de Primera Clase por sus contribuciones a la formación de recursos humanos, la investigación científica y la innovación.

Al acto asistieron el ex primer ministro Pham Minh Chinh; los miembros del Buró Político del Comité Central del Partido, además de representantes de ministerios, organismos centrales y locales, universidades, institutos de investigación, científicos, exalumnos y estudiantes.

En su discurso, el director de la Universidad Nacional de Hanoi, Bui The Duy, destacó que los 120 años de historia de la institución reflejan el desarrollo del conocimiento moderno de Vietnam y la continuidad de los valores de “Ciencia - Humanismo - Apertura”, junto con el espíritu de “Nación - Ciencia - Revolución”.

Recordó que la universidad tiene sus orígenes en la Universidad de Indochina, fundada en 1906, modelo pionero de educación superior multidisciplinaria en el Sudeste Asiático, cuya orientación hacia la investigación y la formación integral continúa vigente en la actualidad.

Sobre esa base, la Universidad Nacional de Hanoi se ha propuesto ingresar al grupo de las 100 mejores universidades de Asia para 2030 y al de las 300 más destacadas del mundo para 2035, con el propósito de convertirse en un centro líder de formación de talentos, investigación científica y desarrollo tecnológico.

Durante su intervención, To Lam subrayó que Vietnam considera históricamente a los talentos como “el recurso vital de la nación” y afirmó que la Universidad Nacional de Hanoi ha desempeñado un papel fundamental en la formación de generaciones de intelectuales y dirigentes al servicio del país.

El dirigente advirtió que, en un contexto marcado por la globalización y el acelerado avance tecnológico, el riesgo de rezago está estrechamente vinculado a las limitaciones en ciencia, innovación y calidad de los recursos humanos. En ese sentido, destacó las resoluciones estratégicas impulsadas por el Partido para promover el desarrollo científico y tecnológico, la transformación digital, la educación y la cultura, con la meta de convertir a Vietnam en un país desarrollado para 2045.

To Lam pidió a la Universidad Nacional de Hanoi dar un salto cualitativo para consolidarse como un centro académico de excelencia, un polo de innovación y una fuerza pionera de la educación superior vietnamita.

Asimismo, respaldó la meta de posicionar a la universidad entre las principales instituciones académicas de Asia y del mundo, y propuso que algunas de sus áreas estratégicas logren ubicarse entre las 100 mejores a nivel global.

Para alcanzar esos objetivos, señaló la necesidad de fortalecer una filosofía educativa moderna, un modelo de gestión avanzado y un entorno académico abierto.

También instó a acelerar la construcción de la Ciudad Universitaria de Hoa Lac bajo criterios ecológicos, inteligentes y modernos, vinculada estrechamente con el Parque Tecnológico de Hoa Lac para conformar un ecosistema líder en investigación, formación e innovación.

Destacó que la universidad debe asumir un papel pionero en la implementación de las políticas estratégicas del Partido, impulsar el dominio de tecnologías fundamentales y ampliar la cooperación con ministerios, localidades, empresas tecnológicas y redes internacionales de expertos.

Según To Lam, la institución debe convertirse en un referente científico para la formulación de políticas estratégicas y en un socio clave para el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos de alta calidad.

El dirigente resaltó además la importancia de fortalecer la diplomacia académica y proyectar la imagen y el poder blando de Vietnam a través de la educación, la ciencia y la cultura.

En paralelo, exhortó a reforzar la formación política e ideológica entre docentes y estudiantes, así como el sentido de responsabilidad y compromiso con el desarrollo nacional.

To Lam recordó que la Universidad Nacional de Hanoi es una institución emblemática de la que surgieron destacados dirigentes e intelectuales vietnamitas, entre ellos los ex secretarios generales Truong Chinh y Nguyen Phu Trong, además del general Vo Nguyen Giap y numerosos científicos y artistas reconocidos.

Con el objetivo de impulsar una nueva etapa para la educación superior vietnamita, propuso que la universidad colabore activamente con las autoridades competentes en el diseño de políticas innovadoras relacionadas con la autonomía universitaria, el financiamiento y la inversión en ciencia básica y tecnologías estratégicas.

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El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, entrega la Orden del Trabajo de Primera Clase a la Universidad Nacional de Hanoi. (Foto: VNA)

En la ocasión, el mandatario entregó a la Universidad Nacional de Hanoi la Orden del Trabajo de Primera Clase en reconocimiento a sus sobresalientes aportes al desarrollo del país./.

VNA
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