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Hanoi prioriza el desarrollo urbano basado IA, TOD y sistema de metro

El Plan Maestro de Hanoi con visión de 100 años está orientado hacia el desarrollo urbano basado en un modelo "Inteligente - Verde - Multipolar - Multicéntrico", utilizando inteligencia artificial (IA), desarrollo orientado al transporte (TOD) y un sistema de metro que abarca aproximadamente 1.153 km como motores estratégicos de crecimiento.

Hanoi aprueba el Plan Maestro de Hanoi con visión de 100 años, con el río Rojo como eje principal del paisaje ecológico y cultural. (Fuente: VNA)
Hanoi aprueba el Plan Maestro de Hanoi con visión de 100 años, con el río Rojo como eje principal del paisaje ecológico y cultural. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) El Plan Maestro de Hanoi con visión de 100 años está orientado hacia el desarrollo urbano basado en un modelo "Inteligente - Verde - Multipolar - Multicéntrico", utilizando inteligencia artificial (IA), desarrollo orientado al transporte (TOD) y un sistema de metro que abarca aproximadamente 1.153 km como motores estratégicos de crecimiento.

El Comité Popular municipal informó que según la planificación, el ámbito de estudio abarca la totalidad de los límites administrativos de la capital, incluyendo 126 unidades administrativas a nivel de comuna, cubriendo una superficie de aproximadamente 3.359,84 km2.

El tamaño de la población proyectada es de aproximadamente 14-15 millones para 2035; entre 15 y 16 millones en 2045 y alrededor de 17 a 19 millones en 2065; con un límite máximo a largo plazo de no más de 20 millones.

El plan maestro define el modelo de desarrollo de la capital según una estructura "multicapa, multinivel, multipolar y multicéntrica", con el río Rojo como eje principal del paisaje ecológico y cultural.

La ciudad se desarrollará según un modelo "compacto y verde", aumentando la proporción de suelo urbano construido, al tiempo que se mantienen estrictamente los cinturones verdes, los corredores verdes y los espacios ecológicos.

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Actualmente, Hanoi cuenta con dos líneas de metro: la línea 2A (Cat Linh – Ha Dong) y la línea Nho Son – Cau Giay. (Foto: VNA)



Uno de los mayores avances será el desarrollo de una red de ferrocarriles urbanos e interregionales con una longitud total de aproximadamente 1.153 km.

El sistema de metro conectará las circunvalaciones, los ejes radiales, los polos de crecimiento y los principales centros de la capital; al tiempo que ampliará las conexiones con la Región Capitalina y el Delta del Río Rojo.

La planificación también identifica el TOD como el modelo de desarrollo principal en la nueva fase. En consecuencia, en las zonas aledañas a las estaciones de metro y las principales arterias de transporte, Hanoi permitirá una mayor densidad de construcción y mayores índices de uso del suelo para crear ciudades modernas y compactas, generar más espacios verdes y utilizar eficientemente los recursos de tierra para la reinversión en infraestructura.

En especial, la metrópolis pretende adoptar un modelo de gobernanza urbana basado en la "replicación digital" y la inteligencia artificial para gestionar, operar y abordar los problemas urbanos en tiempo real.

También aspira a una sólida transformación ecológica, esforzándose por alcanzar las emisiones netas cero, impulsar el transporte público hacia energías limpias y adoptar una economía circular en el tratamiento de residuos y aguas residuales.

En la orientación sobre el desarrollo espacial, el río Rojo se identifica como el espacio verde central, el paisaje ecológico y el eje cultural y económico de la capital.

La ciudad está estudiando la construcción de una "Ruta Patrimonial" a lo largo de ambas orillas del río y la transformación de bancos de arena en parques ecológicos espacios creativos y áreas recreativas a gran escala, garantizando la armonía con los requisitos de control de inundaciones.

Además, Hanoi acelerará el desarrollo de espacios subterráneos en áreas de TOD y construirá parqueos subterráneos e infraestructura técnica subterránea multifuncional, así como estudiará la integración gradual de la "economía espacial de bajo nivel" en su planificación, allanando el camino para nuevos modelos tecnológicos como drones para el transporte médico, la logística y los taxis voladores, entre otros.

Según el Comité Popular de Hanoi, inmediatamente después de la aprobación de la planificación, la ciudad elaborará un plan para su implementación, un programa de desarrollo urbano, una lista de proyectos de inversión prioritarios y la aplicación de tecnología digital en la gestión y el seguimiento de la ejecución del plan.

Se prevé que la capital vietnamita anuncie su plan maestro y celebre la Conferencia de Promoción de Inversiones de Hanoi 2026 a finales de junio de 2026./.

VNA
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