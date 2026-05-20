Sociedad

Citan a más de 70 organizaciones e individuos en juicio contra exministra de Salud de Vietnam

El Tribunal Popular de Hanoi juzga a la exministra vietnamita de Salud Nguyen Thi Kim Tien por presuntas irregularidades que causaron pérdidas de 803 mil millones de dongs.

Segunda instalación del hospital Bach Mai (Foto: VNA)
Segunda instalación del hospital Bach Mai (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El Tribunal Popular de Hanoi inició hoy el juicio en primera instancia contra la exministra vietnamita de Salud Nguyen Thi Kim Tien, y otras nueve personas, acusadas de presuntas irregularidades relacionadas con la gestión y el uso de bienes estatales, así como de fraude y recepción de sobornos ocurridos en el Ministerio de Salud y entidades vinculadas.

El caso está relacionado con violaciones que habrían ocasionado pérdidas y despilfarro por más de 803 mil millones de dongs (más de 30 millones de dólares) en los proyectos de construcción de las segundas instalaciones de los hospitales Hospital Bach Mai y Hospital Viet Duc.

En este proceso judicial, Nguyen Thi Kim Tien y otros seis acusados enfrentan cargos por presunta violación de las normas sobre gestión y uso de bienes estatales, con graves consecuencias para el presupuesto público.

Otros dos exfuncionarios del Ministerio de Salud, Nguyen Chien Thang y Nguyen Huu Tuan, son procesados tanto por presuntas violaciones en la gestión y uso de bienes estatales que habrían provocado pérdidas y despilfarro, como por el delito de recepción de sobornos.

Por su parte, Le Thanh Thiem comparece ante el tribunal acusado de fraude.

Como parte de los preparativos del juicio, el Tribunal Popular de Hanoi citó a más de 70 organizaciones e individuos vinculados al caso.

De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía Popular Suprema, varios funcionarios del Ministerio de Salud, de la Junta de Gestión de Proyectos Sanitarios Claves y de otras unidades relacionadas incurrieron en violaciones legales durante la ejecución de los proyectos de construcción de las segundas instalaciones de los hospitales Bach Mai y Viet Duc.

Las irregularidades provocaron la paralización de las obras entre enero de 2021 y diciembre de 2024, causando pérdidas y despilfarro por más de 803 mil millones de dongs al presupuesto estatal.

Según la acusación, durante el ejercicio de sus funciones, Nguyen Thi Kim Tien habría cometido irregularidades en la aprobación del plan de selección de contratistas extranjeros encargados del desarrollo del proyecto, así como en el diseño arquitectónico y la aprobación de los expedientes técnicos.

Estas decisiones sirvieron de base para la ejecución de unas obras que posteriormente quedaron estancadas, registraron prolongados retrasos y no lograron cumplir los objetivos previstos./.

VNA
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