Espíritu cultural vietnamita resplandece en Festival Ao Dai en Europa

Praga (VNA) – El Festival Ao Dai (traje tradicional vietnamita) 2026 se celebró el 17 de mayo en el Centro de Exposiciones Sapa de Praga, en una jornada dedicada a exaltar la identidad cultural vietnamita y que despertó gran interés entre la comunidad vietnamita en la República Checa, así como entre amigos y socios internacionales.



Bajo el lema “La esencia del Ao Dai vietnamita”, el evento reunió 19 espectáculos y actividades culturales, entre ellas desfiles de ao dai, presentaciones musicales, exposiciones artísticas y espacios culturales interactivos, ofreciendo al público una visión vibrante de la cultura vietnamita en pleno corazón de Europa.



Durante la ceremonia inaugural, Nguyen Thi Bich Lien, presidenta de la Asociación Central de Mujeres Vietnamitas en la República Checa, destacó el significado especial del ao dai en la vida espiritual y cultural de los vietnamitas residentes en el extranjero.



Subrayó que, sin importar dónde vivan, los vietnamitas continúan preservando su identidad cultural a través de la elegante vestimenta tradicional, así como de la música y la danza. Según afirmó, el ao dai no es únicamente un traje tradicional, sino también un símbolo de orgullo, elegancia y de la belleza atemporal de la mujer vietnamita.



Añadió que cada ao dai encierra una historia cultural propia y contribuye a fortalecer los vínculos comunitarios, además de acercar los valores vietnamitas a los amigos internacionales.



El embajador de Vietnam en la República Checa, Duong Hoai Nam, elogió los esfuerzos de la Asociación de Mujeres Vietnamitas por preservar y promover la identidad cultural vietnamita. Asimismo, señaló que el festival transmitió mensajes de patriotismo y orgullo nacional, inspirando a las nuevas generaciones a conservar y difundir los valores culturales tradicionales. La imagen de la mujer vietnamita vestida con ao dai, indicó, refleja gracia, inteligencia y aspiraciones en la era moderna.



Por su parte, Tran Van Dang, presidente de la Unión de Asociaciones Vietnamitas en la República Checa, expresó su satisfacción por acompañar el evento y manifestó su deseo de que el festival siga consolidándose como un importante símbolo cultural que conecte a las comunidades vietnamitas en el exterior.



El programa de este año combinó desfiles de ao dai con una variada agenda cultural y artística, que incluyó canciones folclóricas, danzas tradicionales y espectáculos modernos inspirados en el traje tradicional, creando un ambiente vibrante y profundamente vietnamita.



Más allá de su valor artístico, el festival transmitió mensajes significativos que exaltaron la belleza, la confianza, la inteligencia y la resiliencia de las mujeres vietnamitas, al tiempo que fortalecieron el orgullo nacional y el amor por la patria entre las comunidades vietnamitas en el extranjero.



El evento dejó una profunda impresión en el público y contribuyó a seguir promoviendo la cultura vietnamita en la República Checa, reafirmando la vitalidad perdurable de la identidad cultural fuera del país y el estrecho vínculo de los vietnamitas en el exterior con su tierra natal./.

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