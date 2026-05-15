Iniciarán construcción de línea ferroviaria Thu Thiem - Long Thanh antes del 2 de julio

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Los departamentos y unidades pertinentes de Ciudad Ho Chi Minh han recibido instrucciones de acelerar los preparativos para iniciar la construcción del proyecto ferroviario Thu Thiem - Long Thanh antes del 2 de julio.



Esta obra busca conmemorar el 50.º aniversario del nombramiento oficial de la ciudad en honor al Presidente Ho Chi Minh, según concluyó el vicepresidente del Comité Popular municipal, Bui Xuan Cuong, tras una inspección de campo este 14 de mayo.



El dirigente señaló que, tras el inicio exitoso de la línea de metro número 2 (tramo Ben Thanh – Thu Thiem) el pasado 29 de abril, es imperativo avanzar en este nuevo proyecto para fortalecer la conectividad entre el futuro Aeropuerto Internacional de Long Thanh, el centro de Ciudad Ho Chi Minh y el Aeropuerto Internacional de Tan Son Nhat.



Para ello, instó a las unidades a finalizar con urgencia la elaboración, evaluación y aprobación del informe de estudio de viabilidad, incluyendo el diseño de ingeniería de carga frontal (FEED).



Durante este proceso, las autoridades de la ciudad pidieron al Departamento de Construcción, el Departamento de Finanzas, el Departamento de Planificación y Arquitectura, y la sociedad anónima Dai Quang Minh, que optimicen la inversión en las estaciones basándose en las previsiones de flujo de pasajeros y estándares técnicos. El objetivo es maximizar la eficiencia operativa, reducir los tiempos de viaje, mejorar el acceso al transporte público y minimizar los costos de inversión.



Asimismo, se solicitó el desarrollo de modelos del Desarrollo Orientado al Tránsito (TOD) alrededor de las estaciones de Thu Thiem, Binh Trung y el depósito de Long Truong. Estos planes buscan explotar eficazmente el fondo de tierras y las instalaciones públicas circundantes, contribuyendo a la reducción de la congestión del tráfico, la contaminación ambiental y el aumento de los ingresos presupuestarios.



En cuanto a la coordinación interprovincial, las autoridades locales deben trabajar estrechamente con el Comité Popular de la provincia vecina de Dong Nai para consensuar el trazado de la ruta, así como el número y la ubicación de las estaciones. El proyecto también debe prever la integración con la extensión de la línea de metro Ben Thanh - Suoi Tien hacia el centro administrativo de Dong Nai y el aeropuerto de Long Thanh.



El vicepresidente del Comité Popular municipal Bui Xuan Cuong subrayó que las soluciones tecnológicas, desde el material rodante hasta los sistemas de cobro automático y señalización, deben garantizar la sincronización con los otros tramos de la línea 2 del metro.



El proyecto ferroviario Thu Thiem – Long Thanh tendrá una longitud aproximada de 47,7 kilómetros (11,5 km en Ciudad Ho Chi Minh y 36,2 km en Dong Nai) y contará con 19 estaciones, de las cuales dos serán subterráneas y 17 elevadas./.

VNA