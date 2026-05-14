Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh dictó hoy sentencia en primera instancia contra Dao Minh Quan, líder del autoproclamado “Gobierno Nacional Provisional de Vietnam” (Chinh phu Quoc gia Viet Nam lam thoi), y sus cómplices, acusados de “terrorismo contra la administración popular” y “actividades dirigidas contra la administración popular”.



Tras un día de juicio y deliberación, el tribunal impuso a Dao Minh Quan la pena de cadena perpetua por ambos cargos.



Pham Lisa (Pham Anh Dao), también acusada de “terrorismo contra la administración popular”, recibió cadena perpetua, mientras que Ha Xuan Nghiem fue condenado a 13 años de prisión.



Condenado a cadena perpetua un hombre por terrorismo y actividades contra el Estado. (Foto: VNA)

Por el delito de “actividades destinadas a derrocar a la administración popular”, tipificado en el inciso 1 del artículo 109 del Código Penal, el tribunal sentenció a Huynh Thi Tham (Huynh Tammy Tham), Lam Ai Hue (Lam Kim Hue, Hue Lam) y Dao Kim Quang (Francis Andre Solvang, Dao Van Tien) a 20 años de prisión cada uno.



Otros acusados por el mismo delito recibieron penas de entre tres y catorce años de prisión, y algunos de ellos quedaron sujetos a un periodo de libertad condicional de entre dos y cinco años tras cumplir sus condenas.



Según el tribunal, se trató de un caso especialmente grave, ya que atentaba contra la seguridad nacional, representaba un riesgo para la sociedad y afectaba negativamente la seguridad pública y el orden social, por lo que se consideró necesaria una sanción severa con fines disuasorios y preventivos.



Durante la audiencia, la Fiscalía señaló que Dao Minh Quan dirigía el “Gobierno Nacional Provisional de Vietnam”, una organización clasificada como terrorista por el Ministerio de Seguridad Pública. Los demás acusados fueron imputados por participar y apoyar las actividades de dicha organización, cuyo objetivo era oponerse al Estado de la República Socialista de Vietnam.



Durante el interrogatorio, el Tribunal esclareció el papel y el grado de participación de cada acusado en la organización, así como en el reclutamiento de miembros dentro y fuera del país para actividades contra el Estado. Varios acusados, actualmente buscados por las autoridades y presuntamente en el extranjero, fueron juzgados en ausencia.



Antes del inicio del juicio, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh había emitido avisos instando a los acusados a entregarse para poder beneficiarse de la política de clemencia del Estado. En sus últimas declaraciones, los acusados expresaron arrepentimiento y solicitaron indulgencia al tribunal.



Según la acusación, entre 2015 y 2017, miembros de la organización crearon varios grupos, entre ellos “Phuong hoang” (fénix), “Mang xa” (pitón), “Biet dong quan” (comandos) y “Dai Viet”, con el objetivo de llevar a cabo actividades de sabotaje y provocar desórdenes sociales.



Se alega que algunos individuos dentro de Vietnam incendiaron un depósito provisional de vehículos en la provincia de Dong Nai, causando importantes daños materiales, y planearon ataques incendiarios y con explosivos en varios puntos clave, incluido el Aeropuerto Internacional Tan Son Nhat y el atentado contra el Departamento de Impuestos de la antigua provincia de Binh Duong en 2019.



Las autoridades afirmaron que estos planes fueron detectados y frustrados a tiempo.



El Ministerio de Seguridad Pública declaró que todos los actos de participación, propaganda, reclutamiento, financiación o ejecución de actividades bajo la dirección del “Gobierno Nacional Provisional de Vietnam” son sancionados estrictamente conforme a la legislación vietnamita.



Anteriormente, en 2017, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh también juzgó a 15 acusados vinculados a la misma red, imponiéndoles penas de entre cuatro y dieciséis años de prisión por “terrorismo contra la administración popular”./.

