Sociedad

Detienen a dos personas por vínculos con organización reaccionaria Viet Tan

La provincia de Dong Thap detuvo a dos personas investigadas por presuntas actividades relacionadas con Viet Tan.

Los acusados son Le Thanh Son (izquierda) y Nguyen Thanh Hung (Foto: VNA)
Los acusados son Le Thanh Son (izquierda) y Nguyen Thanh Hung (Foto: VNA)

Dong Thap, Vietnam (VNA)- La Policía de la provincia de Dong Thap decidió hoy emprender un proceso judicial y detener a dos personas vinculadas a la organización reaccionaria Viet Tan para investigar supuestas actividades encaminadas a derrocar la administración popular, de conformidad con el artículo 109 del Código Penal de Vietnam.

Los acusados son Le Thanh Son (nacido en 1979) y Nguyen Thanh Hung (nacido en 1981), ambos residentes en la comuna de Thuong Phuoc. Según la investigación preliminar, habrían participado en actividades organizadas y financiadas desde el extranjero.

De acuerdo con las autoridades, a comienzos de 2025 Le Thanh Son habría sido contactado y reclutado por integrantes de Viet Tan en el exterior, quienes le asignaron tareas dentro del país, entre ellas la captación de nuevos miembros. En septiembre de 2025, logró incorporar a Nguyen Thanh Hung a la organización.

Durante sus actividades, ambos mantenían contacto frecuente, intercambiaban información y participaban en reuniones con otros integrantes a través de grupos cerrados en el ciberespacio. Asimismo, recibieron recursos financieros para desarrollar actividades bajo la dirección de dicha organización.

Con base en los documentos y pruebas reunidos, la Agencia de Seguridad e Investigación de la Policía de Dong Thap decidió iniciar el proceso penal, formular cargos y ejecutar las órdenes de detención. El caso continúa bajo investigación para esclarecer la posible participación de otras personas y proceder conforme a la ley./.

VNA
#Dong Thap #Viet Tan #Policía de Vietnam #seguridad nacional
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